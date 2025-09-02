Balkanik Festival 2025, fueled by OSCAR Downstream - meșteșug, artă și expoziții în mijlocul muzicii și dansului

Sub motto-ul „Joy is an act of resistance / Bucuria e o formă de rezistență”, cea de-a XII-a ediție aduce un line-up spectaculos și o multitudine de activități culturale, artistice și comunitare. Pe scena mare din Grădina Uranus, care se deschide publicului doar o dată pe an pentru festival, vom asculta artiști emblematici ai scenei de world music globale: Omar Souleyman, legenda dabke-ului electronic; Lupii lui Calancea, care electrizează folclorul moldovenesc; Ivo Papasov & His Wedding Band, clarinetistul care a reinventat muzica de nuntă balcanică; Mahala Rai Banda & Jony Iliev, cu brass românesc în care nordul se întâlnește cu sudul dar și proiecte contemporane ca MiASiN (Armenia–Franța–Turcia), Balkan Taksim, Kottarashky & The Rain Dogs, Kanizsa Csillagai și Karpov not Kasparov.

Teaser video ediția XII

Energia continuă pe cele două scene de DJ: la Turnul de Apă din Grădina Uranus (acces pe bază de bilet/abonament), unde DJ sets cu influențe globale se împletesc cu video mapping-ul spectaculos semnat de Adistu; și la Balkanik Fair, pe Strada Uranus (acces liber), transformată într-un dancefloor urban și într-un târg viu de artizanat, gastronomie și activități pentru toate vârstele.

Publicul va descoperi de asemenea în Grădina Uranus meșteșugari autentici, demonstrații de lucru și ateliere pentru copii și adulți, dar și o serie de expoziții și instalații: Bucharest Collage Collective cu o expoziție și ateliere participative; Celula de Artă, care aduce clacă urbană, artă textilă și poezie contemporană; și expoziția „Revoluționare – Femei armene care au schimbat lumea”, cu ilustrații semnate de artista Maretta Aivazian.

În plus, la această ediție, Balkanik Talks by BRD Groupe Société Générale deschide un spațiu de reflecție pe tema „Regândirea spațiului balcanic prin artă și ecologie”, cu artiști și cercetători care discută despre artă comunitară, spații industriale transformate și identitatea culturală a regiunii.

Meșteșuguri vii la Balkanik Festival:

În Grădina Uranus, festivalul se îmbogățește cu povești ale meșteșugarilor și cu ateliere care dau culoare experienței Balkanik. Marius și Diana Iosub, artizani din Târgu Neamț, vor aduce arta lemnului în fața publicului: Marius va sculpta live o lingură uriașă de 1,5 metri, iar copiii sunt invitați să participe la un atelier gratuit unde vor putea ciopli cozi de linguri, creioane cu fețe zâmbitoare sau chiar mici scăunele tradiționale.

PAPPO Craft readuce în contemporaneitate meșteșugul confecționării măturilor, cu demonstrații de împletire în modele ingenioase, iar familia de apicultori MotherBee.ro invită vizitatorii să descopere universul fascinant al albinelor printr-un stup cu geam și printr-un atelier de lumânări din ceară naturală.

Delicatețea metalului devine artă în mâinile celor de la Icruș, care vor prezenta bijuterii din argint și un atelier gratuit, și la Manole Art, unde cuprul este transformat în piese unicat. Florăreasa Cu o Floare va învăța participanții să împletească coronițe și aranjamente florale, în timp ce Pițișor va demonstra priceperea sa în confecționarea ceainicelor din cupru și a altor obiecte spectaculoase – de la carafe la bijuterii.

Publicul va putea descoperi și tehnici mai puțin cunoscute, precum vitraliul Tiffany, prin Atelierul Creativ al Andreei Geamănu, unde se vor realiza bijuterii originale, din sticlă colorată, lucrate manual.

Astfel, Grădina Uranus devine un adevărat atelier în aer liber, unde tradiția, creativitatea și comunitatea se întâlnesc firesc.

Săfițicuminți la Balkanik Festival

La această ediție, festivalul găzduiește și activitățile Săfițicuminți, un proiect care îmbină arta digital și meșteșugul într-o voce colectivă menită să reaprindă creativitatea și să încurajeze inovația culturală. Sub mesajul „să fim cu minți”, inițiativa susține artiștii prin acțiuni transparente și sociale, conectând tradiția și contemporaneitatea într-un demers comun de evoluție a conștiinței colective.

Publicul este invitat să participe la două ateliere speciale semnate de artista Andreea Alina: Paint Your Own Totebag (6 septembrie, 14:00–17:00) – un atelier deschis tuturor vârstelor, unde participanții își pot picta propria sacoșă textilă, experimentând culori și tehnici simple de pictură pe material. Linogravură (7 septembrie, 14:00–17:00) – o incursiune în tehnica de imprimare manuală pe hârtie, în care participanții învață să sculpteze un design în linoleum și să creeze propria lucrare originală. Prin aceste activități, Săfițicuminți aduce la Balkanik Festival un manifest de unitate, implicare și reconectare prin artă.

Un alt punct de atracție al festivalului îl reprezintă zona de activități pentru copii, pregătite de Centrul Comunitar Zi de BINE, unde joaca, creativitatea și descoperirea se împletesc firesc. Cei mici vor putea alerga printre baloanele uriașe de săpun, vor învăța primele trucuri de jonglerie sau se vor lăsa purtați de imaginație în ateliere de arts & crafts: colaje, brățări, steluțe de hârtie ori semne de carte caligrafiate. Împletitul de cosițe cu panglici colorate, desenul în stil manga transformat în stickere sau magneți, tatuajele efemere cu henna și portretele expres realizate pe loc vor completa atmosfera de festival. Copiii se pot bucura și de ateliere senzoriale și creative – de la modelaj în lut și mandale din ață sau aluat, la pictură cu zahăr colorat și confecționarea de jucării anti-stress. Toate aceste activități transformă Grădina Uranus într-un univers al jocului și al imaginației, unde bucuria e un limbaj comun pentru toate vârstele.

Tot cu activități pentru copii vin la Balkanik și cei de la Asociația Serafim, cu ateliere de pictură pe ceramică și modelaj lut.

Expoziții și instalații:

Bucharest Collage Collective

Între ritmuri și dansuri balcanice, colajul devine limbaj vizual. Bucharest Collage Collective aduce o expoziție eclectică și două ateliere deschise tuturor vârstelor, unde vizitatorii vor experimenta libertatea creației colective. Din echipă fac parte Ada Moisă, Andrei Stan, Cristiana Bucureci, Ruxandra Niculae și Daniel Loagăr, cărora li se alătură artiști valoroși precum Alexandra Grigore, Beatrice Arzoiu, Carla Schoppel, Cristina Gârleșteanu, Deidre Matthee, Doru Drăgoi, Elena Donea și Oana Iordăchescu.

Celula de Artă

Galeria neconvențională Celula de Artă aduce la Balkanik un melanj de expoziții de artă textilă, instalații participative și lecturi de poezie contemporană. Într-o adevărată „clacă urbană”, artiștii Cătălin Angelescu, Dana Cîrțog, Evghenia Gritscu, Laura Sima, Ruxandra Niculae și Sabina Stan îi vor învăța pe curioși tehnici de lucru cu fibre textile: de la macrame și circular weaving, la țesut, broderie și bijuterii din piele.

Revoluționare – Femei armene care au schimbat lumea



Expoziția prezentată de Uniunea Armenilor din România și Centrul Cultural Armean din București aduce în prim-plan portretele a 13 femei remarcabile din Armenia, diaspora armeană și România. Realizate de artista Maretta Aivazian, cu design semnat de Atelierul de Grafică, ilustrațiile celebrează contribuțiile esențiale ale acestor femei la cultură, știință, artă și societate. Printre ele: Ana Aslan – vizionară a gerontologiei, Aurora Mardiganian – „Ioana D’Arc a Armeniei”, și Diana Abgar – prima femeie diplomat din lume. Expoziția este un omagiu adus curajului și determinării unor femei care au schimbat destine și continuă să inspire generații.

OSCAR Downstream – sponsor principal pentru al treilea an consecutiv

Pentru al treilea an consecutiv, OSCAR Downstream se implică activ ca sponsor principal al Balkanik Festival, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente culturale din România. Festivalul, recunoscut pentru energia sa efervescentă și mixul unic de tradiție și modernitate, devine și în acest an cadrul perfect pentru experiențe memorabile.

Pentru ediția 2025, OSCAR Downstream pregătește un spațiu interactiv și mistic:

● o actriță cunoscută va interpreta tainele astrelor pentru cei dornici de previziuni enigmatice;

● photo corner cu un vinyl uriaș, unde fiecare poză devine o amintire vibrantă de festival;

● jocul Matching Vinyl, unde festivalierii își vor testa memoria și pot câștiga premii pe loc.

● prăjituri cu răvașe, dulciuri cu mesaje care aduc inspirație și zâmbete;

● atelier de dreamcatchers și brățări, un prilej bun de creat amulete personalizate.

Prin susținerea Balkanik Festival, OSCAR Downstream își reconfirmă angajamentul față de cultură și comunitate, oferind experiențe autentice și emoții împărtășite.

Turnul de apă din Grădina Uranus va prinde viață printr-un spectacol de video mapping semnat de artistul Adistu, cu sprijinul Epson România. Proiecțiile vor transforma spațiul într-o instalație urbană spectaculoasă. Mai mult, cu ajutorul imprimantelor foto EcoTank, vizitatorii își vor putea imprima instantaneu și gratuit fotografii realizate în cadrul festivalului, o modalitate originală și sustenabilă de a păstra vie amintirea Balkanik Festival, prin tehnologie de calitate și impact redus asupra mediului.

Abonamentele pentru Balkanik Festival (Grădina Uranus) sunt disponibile acum la prețul de 280 lei, în rețelele Livetickets, Iabilet, și Eventim. Biletele pe zile pot fi achiziționate la prețul de 140 lei. La intrarea în festival, biletele vor costa 168 lei. Copiii cu vârsta de până la 9 ani se bucură de intrare liberă la festival, însoțiți de adulți. La târgul și activitățile de pe Strada Uranus, intrarea este liberă.

Balkanik Festival – Home of World Music #12, fueled by OSCAR Downstream, este organizat de Asociația Culturală Metropolis.; proiect co-finanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional;*; sponsorizat de BRD Groupe Société Générale, cu sprijinul Uniunii Armenilor din România, al Centrului Cultural Armean din București, al Queen’s Nata de Coco & Queen’s Aloe Vera, European Food Safety Authority, Pop Cola, Vitamin Aqua. Partener tehnic: Epson România. Parteneri de ospitalitate: Hotel Caro, Hotel Minerva. Partener de cercetare: Cult Market Research.

Parteneri media: Radio Guerrilla, Pro TV, Cărturești, AGERPRES, Aici a stat, Scena9, Bookhub, Happ, Infomusic, CriticEyez, Nine O’Clock, Observator Cultural, CVLTARTES, Clivaj, Romania Journal, Utopia Balcanică, Zile și Nopți, subversiv, Like5.ro, Radiografia culturală, Munteanu Recomandă.

* „Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.”î

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













