Fiica actorului Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco. Victoria avea doar 34 de ani

Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones, a fost găsită moartă într-un hotel din San Francisco. În vârstă de 34 de ani, ea a fost descoperită în primele ore ale zilei de Anul Nou, potrivit TMZ , care a citat surse din autorităților.

Un purtător de cuvânt al pompierilor din San Francisco a confirmat știrea, declarând presei că paramedicii au fost chemați la hotelul Fairmont la ora 2:52 dimineața, ora locală.

„Echipele noastre au intervenit la fața locului, au efectuat o evaluare și au declarat o persoană decedată”, a spus purtătorul de cuvânt, care a adăugat că poliția locală și medicul legist au preluat apoi cazul.

Cauza decesului nu este încă cunoscută.

Victoria este fiica lui Tommy și a primei sale soții, Kimberlea Cloughley.

Ea a urmat pentru scurt timp pașii tatălui său, debutând ca actriță în 2002, în filmul Men in Black II, înainte de a ajunge la adolescență. Ulterior, a apărut în 2003 în One Tree Hill și în 2005 în The Three Burials of Melquiades Estrada, un film regizat de tatăl său, la care a participat și mama sa vitregă, Dawn Laurel-Jones, în calitate de fotograf de platou.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













