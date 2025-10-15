Au fost anunțați primii artiști ai ediției Electric Castle 2026. Twenty One Pilots revin pe scena de la Bonțida

Au fost anunțați primii artiști care vor urca pe scena de la Bonțida, la Festivalul Electric Castle, programat între 16 și 19 iulie 2026.

Este vorba despre trupa americană „Twenty One Pilots” și legendarii „The Cure”.

Trupa „Twenty One Pilots” a făcut senzație la ediția din 2022, iar acum promite un alt show spectaculos. Iar The Cure va aduce la castel hituri care au marcat generații întregi. Organizatorii spun că va fi o ediție memorabilă, care va transforma din nou domeniul Banffy într-un tărâm al muzicii.

Renate Roca-Rozenberg, PR Managerul Festivalului: „Peste un an de zile au durat discuțiile doar cu The Cure, pentru că ei sunt foarte, foarte pretențioși atunci când își aleg locațiile de festival.

Până la urmă, la statutul pe care îl au în lumea muzicii, putem înțelege, iar Twenty One Pilots este revenirea pe care ne-am dorit-o din 2022.”

