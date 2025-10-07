Electric Castle are loc între 16 și 19 iulie 2026

În 2026, fanii vor retrăi experiența unuia dintre cele mai iubite festivaluri din România între 16 și 19 iulie, când domeniul castelului Banffy din Bonțida va redeveni locul de întâlnire al pasionaților de muzică bună și întâlniri memorabile.

Este cel mai bun moment de achiziție a abonamentelor pentru EC 2026: doar până în 8 octombrie, inclusiv, acestea sunt la prețuri speciale, de 129 Euro +taxe pentru acces general și 249 Euro + taxe pentru biletele VIP. Pentru tinerii sub 21 de ani, prețul abonamentului Youth Pass 21 este de 109 Euro + taxe. Începând cu 9 octombrie, prețurile vor crește cu 30 Euro + taxe.

După o ediție 2025 de top, care a adus pe scenele festivalului artiști precum Justin Timberlake, Queens of the Stone Age, Yungblud și Justice, dar și un public record de 289.000 de participanți, Electric Castle continuă să-și consolideze poziția printre cele mai importante festivaluri europene.

Pentru ediția 2026 organizatorii promit o selecție eclectică de artiști, experiențe unice și o atmosfera specială ce a transformat Electric Castle în cea mai frumoasă poveste a verii pentru sute de mii de participanți, din 2013 și până în prezent.

Toate detaliile despre noua ediție se regăsesc pe electriccastle.ro

