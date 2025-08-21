Bucureștiul devine scena muzicii universale. Festivalul George Enescu începe cu o lucrare nouă, prezentată de un artist roman

Stiri Diverse
21-08-2025 | 20:28
×
Codul embed a fost copiat

Timp de patru săptămâni, Bucureștiul devine cea mai mare scenă a muzicii universale. Festivalul „George Enescu” începe duminică, la Sala Palatului, cu o piesă în premieră absolută.

autor
Georgiana Pocol

Spectatorii vor fi invitați la concerte în spații neconvenționale - cluburi și un muzeu imersiv.

La Ateneul Roman și la Sala Palatului au fost descărcate cu grijă instrumentele valoroase ale primilor artiști care vor urca pe scenă.

Organizator: „Sunt unele foarte sensibile, contrabasii foarte sensibili și voluminoși, trebuie să ai mare grijă când intri pe uși, spații înguste, scări.”

În interior, se aud primele acorduri de la repetițiile Orchestrei și Corului Filarmonicii pentru concertul de deschidere.

Citește și
p
Concerte Extraordinare la Filarmonica George Enescu cu Quentin Hindley, Daniel Ciobanu și Michèle Losier

Orașul este plin de afișele care anunță concertele, până și Aeroportul Otopeni își întâmpină pasagerii cu bannere dedicate festivalului.

Cristina Uruc, echipa de organizare a festivalului: „O să fie un regal și o atmosferă de sărbătoare și pe străzile orașului vedem muzicieni cu instrumentele lor, care se vor muta de la o sală la cealaltă, publicul care va face acest pelerinaj a sălilor de concerte, de la Ateneul Roman, la Sala Palatului, la sala Auditorium.”

Artiști din toate colțurile lumii ajung în București, pentru festival. De la pianista Martha Argerich, la violonista Anne-Sophie Mutter și tânărul pianist Alexandre Kantorow.

Concertmaestru: „În prima parte veți asculta o lucrare complet nouă, semnată de compozitorul român Dan Dediu. Este o piesă foarte frumoasă, care va avea premiera absolută în cadrul festivalului. Este un festival special, într-un loc special, poate putem spune că este cel mai mare festival de gen din Europa, cu ansambluri și soliști de top din întreaga lume.”

Ediția din acest an vine cu 95 de concerte și reunește peste 4.000 dintre cei mai renumiți artiști ai lumii.

Lucrări semnate de George Enescu vor fi prezentate în 45 de interpretări în cadrul Festivalului. Printre acestea se numără poemele simfonice Isis și Vox Maris, Rapsodiile Române și faimoasa reprezentație Oedip.

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, festival, george enescu, festivalul george enescu,

Dată publicare: 21-08-2025 20:07

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Filarmonica George Enescu anunță Stagiunea 2025-2026. Invitați de renume la Filarmonică în noua Stagiune
Cultura
Filarmonica George Enescu anunță Stagiunea 2025-2026. Invitați de renume la Filarmonică în noua Stagiune

PARTENERIAT. În Stagiunea 2025-2026, Filarmonica George Enescu va aduce în fața publicului său 76 de dirijori și soliști români și străini de nivel internațional, dintre care 75% sunt prezenți pentru prima oară în programarea artistică a instituției.

 

Concerte Extraordinare la Filarmonica George Enescu cu Quentin Hindley, Daniel Ciobanu și Michèle Losier
Cultura
Concerte Extraordinare la Filarmonica George Enescu cu Quentin Hindley, Daniel Ciobanu și Michèle Losier

Trei artiști de talie internațională, dirijorul francez Quentin Hindley, pianistul Daniel Ciobanu și mezzosoprana Michèle Losier, sunt invitații Filarmonicii George Enescu în două concerte simfonice excepționale pe 8 și 9 mai.

Concerte cu soliști ai Filarmonicii George Enescu și dirijorul Nicolae Moldoveanu, pe 29 și 30 aprilie
Cultura
Concerte cu soliști ai Filarmonicii George Enescu și dirijorul Nicolae Moldoveanu, pe 29 și 30 aprilie

Cunoscutul dirijor Nicolae Moldoveanu revine la pupitrul Orchestrei Filarmonicii George Enescu la concertele simfonice din 29 și 30 aprilie.

Recomandări
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată
Stiri Economice
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Este oficial, guvernul a adoptat proiectul de lege, care limitează retragerea banilor din Pilonul II, III și IV de pensii.

Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. Duelul este LIVE pe VOYO, astăzi, de la ora 21:45. Lotul „roș-albaștrilor”
Stiri Sport
Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. Duelul este LIVE pe VOYO, astăzi, de la ora 21:45. Lotul „roș-albaștrilor”

FCSB se duela, astăzi, în Scoția, cu Aberdeen, în play-off-ul Europa League. Meciul este transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO, de la ora 21:45.

Cum vrea ministerul Energiei să reducă facturile cu 25%. Vom avea tarife diferite în funcție de intervalul orar
Stiri Economice
Cum vrea ministerul Energiei să reducă facturile cu 25%. Vom avea tarife diferite în funcție de intervalul orar

Ministerul Energiei a anunțat un pachet de măsuri prin care facturile la energie electrică ar urma să scadă cu cel puțin 25%. Acum plătim printre cele mai mari prețuri din Uniune.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 21 August 2025

51:11

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12