Bucureștiul devine scena muzicii universale. Festivalul George Enescu începe cu o lucrare nouă, prezentată de un artist roman

Timp de patru săptămâni, Bucureștiul devine cea mai mare scenă a muzicii universale. Festivalul „George Enescu” începe duminică, la Sala Palatului, cu o piesă în premieră absolută.

Spectatorii vor fi invitați la concerte în spații neconvenționale - cluburi și un muzeu imersiv.

La Ateneul Roman și la Sala Palatului au fost descărcate cu grijă instrumentele valoroase ale primilor artiști care vor urca pe scenă.

Organizator: „Sunt unele foarte sensibile, contrabasii foarte sensibili și voluminoși, trebuie să ai mare grijă când intri pe uși, spații înguste, scări.”

În interior, se aud primele acorduri de la repetițiile Orchestrei și Corului Filarmonicii pentru concertul de deschidere.

Orașul este plin de afișele care anunță concertele, până și Aeroportul Otopeni își întâmpină pasagerii cu bannere dedicate festivalului.

Cristina Uruc, echipa de organizare a festivalului: „O să fie un regal și o atmosferă de sărbătoare și pe străzile orașului vedem muzicieni cu instrumentele lor, care se vor muta de la o sală la cealaltă, publicul care va face acest pelerinaj a sălilor de concerte, de la Ateneul Roman, la Sala Palatului, la sala Auditorium.”

Artiști din toate colțurile lumii ajung în București, pentru festival. De la pianista Martha Argerich, la violonista Anne-Sophie Mutter și tânărul pianist Alexandre Kantorow.

Concertmaestru: „În prima parte veți asculta o lucrare complet nouă, semnată de compozitorul român Dan Dediu. Este o piesă foarte frumoasă, care va avea premiera absolută în cadrul festivalului. Este un festival special, într-un loc special, poate putem spune că este cel mai mare festival de gen din Europa, cu ansambluri și soliști de top din întreaga lume.”

Ediția din acest an vine cu 95 de concerte și reunește peste 4.000 dintre cei mai renumiți artiști ai lumii.

Lucrări semnate de George Enescu vor fi prezentate în 45 de interpretări în cadrul Festivalului. Printre acestea se numără poemele simfonice Isis și Vox Maris, Rapsodiile Române și faimoasa reprezentație Oedip.

