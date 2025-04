Artista care a deschis concertul Coldplay din Mumbai, huiduită de fani. Reacția cântăreței. „Este o presiune uriașă”

În ianuarie, cântăreața indiană în vârstă de 33 de ani a deschis concertul trupei Coldplay din cadrul turneului mondial Music of the Spheres la Mumbai.

Prestația lui Jasleen Royal s-a dovedit a fi un dezastru total și a fost huiduită pe scenă de publicul de pe stadionul DY Patil, potrivit New York Post.

Un episod similar a avut loc și în România, în vara anului trecut, când artistul Babasha a fost întâmpinat cu huiduieli în timpul momentului muzical alături de Coldplay, pe Arena Națională din București, stârnind un val de controverse și discuții despre toleranță și diversitate.

La trei luni după incident, Royal a vorbit deschis despre acel moment prin noul ei mini-documentar de 17 minute, intitulat „Dare to Dream”, care conține imagini dinaintea, din timpul și de după concert.

Cum a reacționat când a aflat că va cânta alături de Chris Martin

Jasleen Royal, prima cântăreață indiană care a deschis un concert al trupei lui Chris Martin, a declarat cu două luni înainte de spectacol: „Cred că universul mă pregătea pentru asta. Universul îmi oferă ceea ce am cerut, iar eu trebuie să mă pregătesc.”

În timpul uneia dintre ultimele repetiții, Jasleen Royal a mărturisit că nu vrea „să dezamăgească pe nimeni”.

„Pe membrii trupei mele, pe echipa mea, pe managerii mei, pe Coldplay pentru că ne-au oferit această oportunitate și pentru că m-au ales pe mine dintre atâția oameni,” a mărturisit ea. „Sper că simt că au luat decizia corectă.”

Ce s-a întâmplat în timpul concertului

În culise, chiar înainte de concertul sold-out, Jasleen Royal și-a întrebat trupa: „Ce credeți, suntem pregătiți?” După o scurtă pauză, cineva din trupă a răspuns încet: „Da.”

Însă, la scurt timp după ce a urcat pe scenă, Jasleen Royal a fost întâmpinată cu huiduieli și strigăte de nemulțumire din partea publicului.

„Am fost martor la prestația ei și a fost un dezastru,” a spus un fan prezent la concert, în documentar. „Poate avea o răceală puternică și tușea mult.”

Cântăreața a oferit câteva explicații

În imaginile surprinse după primul concert, Jasleen Royal a întrebat ce s-a întâmplat cu căștile sale. „Care a fost problema? De ce îmi explodau căștile?”

După spectacol, un membru al echipei i-a spus lui Jasleen Royal: „Pentru partea tehnică, ne cerem scuze. Partea creativă o las în seama ta.”

Jasleen Royal a spus că prima sa prestație nu a ieșit cum trebuia deoarece căștile sale nu au funcționat corect, cu toate acestea s-a întors a doua zi pe stadion pentru a doua reprezentație planificată ca act de deschidere pentru Coldplay.

„Este o presiune uriașă,” le-a spus ea membrilor echipei sale, în cabina de machiaj. „O să mor. Jur că o să mor. Încă procesez. E mult de procesat.”

Însă, așa cum a arătat documentarul, al doilea concert al lui Royal a decurs fără probleme. De această dată, fanii din public au aplaudat și au încurajat-o pe parcursul întregii sale prestații.

Controversa în care a fost implicată Jasleen Royal a fost, în cele din urmă, umbrită de trupa Coldplay însăși, din cauza unor remarci făcute de Chris Martin, în vârstă de 48 de ani, pe scenă.

La primul concert de pe stadionul DY Patil, Martin le-a spus celor din public: „Vă mulțumim că ne-ați primit, chiar dacă venim din Marea Britanie. Mulțumim că ne-ați iertat, în ciuda a tot ce a făcut Marea Britanie.” (Guvernul britanic a condus anterior India ca colonie între 1858 și 1947.)

Comentariile lui Martin despre colonialism au devenit virale pe rețelele sociale și au stârnit reacții mixte din partea fanilor. Până în prezent, el nu a comentat incidentul.

Mii de reacții după ce Babasha a urcat pe scenă alături de Chris Martin

Anul trecut, la primul concert Coldplay de pe Arena Naţională din Capitală, Babasha a urcat pe scenă pentru a interpreta o piesă, dar publicul l-a huiduit.

Solistul trupei Coldplay, Chris Martin, a explicat pe scenă cum a decis ca Babasha să cânte pe "Arena Națională".

„Vreau să spun ceva. Când am aterizat ieri, bine, acum două zile, am hoinărit pe străzi și l-am auzit pe acest tip cântând, atât de frumos, pe stradă. Apoi m-am întors și mă uitam pe top-urile de muzică din România și am fost impresionat, pentru că sunt atât de mulți artiști minunați. Poate nu înțelegeți ce fel de oameni aveți în România, este incredibil”, a spus Chris Martin.

Foarte multe persoane au comentat pe reţelele de socializare cele întâmplate pe „Arena Națională”: „Fără cuvinte”, „Nici o urmă de regret că nu am luat bilet la Coldplay”. Altcineva a învinuit „departamentul de marketing al organizatorului că a lipsit de la orele în care s-a predat despre segmentarea pieţei, focus grup, cercetare de piaţă”. „El e noul Gheboasa?”, s-a întrebat un tânăr.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: