Potrivit aceleiași surse, Grande, în vârstă de 32 de ani, „se simte foarte bine” și este concentrată pe turneul său „Eternal Sunshine”, care a început pe 6 iunie, precum și pe lansarea noului album, „Petal”, programată pentru 31 iulie.

Relația a început pe platourile de filmare ale „Wicked”

Ariana Grande și Ethan Slater, în vârstă de 34 de ani, au fost văzuți împreună pentru prima dată în iulie 2023, după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare ale producției „Wicked”. Artista interpretează rolul Glindei, iar Slater îl joacă pe Boq.

Cei doi și-au oficializat relația pe Instagram în noiembrie 2024 și au apărut împreună la numeroase evenimente de promovare pentru filmele „Wicked” și „Wicked: For Good” în ultimul an și jumătate.

În noiembrie, Slater a descris prestația Arianei Grande din continuarea filmului „Wicked” drept „ieșită din comun”.

La rândul său, artista i-a transmis un mesaj public de susținere în martie, cu ocazia ultimei reprezentații a piesei off-Broadway „Marcel on the Train”, pe care Slater a scris-o și în care a jucat.

„Felicitări pentru parcursul minunat al acestui spectacol foarte frumos”, a scris Grande pe Instagram Stories. „Sunt atât de mândră.”

În noiembrie anul trecut, o sursă declara că cei doi reușeau să își facă relația să funcționeze în ciuda programelor încărcate și că se susțineau reciproc în carieră.

De asemenea, într-un interviu acordat în 2024, Ariana Grande l-a descris pe Slater drept „o persoană extraordinară”.