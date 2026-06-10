Pe 1 iunie, SUA au emis o declarație diplomatică oficială de îngrijorare – prin care îndemnau țările europene să implementeze restricții de călătorie legate de epidemie, au declarat un diplomat al Uniunii Europene cu sediul în Africa și o a doua sursă familiarizată cu problema. Diplomatul a spus că statele UE nu au răspuns.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA a emis luna trecută un ordin prin care interzicea intrarea în SUA a persoanelor fără cetățenie americană care au fost în Republica Democratică Congo, Uganda sau Sudanul de Sud în ultimele 21 de zile. Cetățenilor americani li s-a cerut să treacă prin aeroporturi selectate pentru a fi supuși unor controale.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că nu trebuie permisă intrarea virusului Ebola în SUA, iar eforturile administrației s-au concentrat pe menținerea în străinătate a oricărei persoane potențial expuse la virus, chiar dacă țara dispune de facilități echipate pentru tratarea cazurilor de Ebola și pentru limitarea răspândirii virusului.

Un oficial al Departamentului de Stat a declarat că restricțiile de călătorie, combinate cu angajamentele de finanțare ale SUA pentru combaterea Ebola, au arătat că Washingtonul a „intensificat” eforturile pentru a proteja cetățenii americani de tulpina Bundibugyo a virusului Ebola, pe care Organizația Mondială a Sănătății a declarat-o o urgență de interes internațional.

Washington solicită acțiune la nivel global

„Alte țări trebuie să-și facă partea pentru a se asigura că această epidemie nu se răspândește mai departe. Este nevoie de acțiune acum. Aceasta include contribuții financiare și implementarea unor restricții de bun-simț privind călătoriile din zona afectată”, a declarat oficialul, care a oferit comentarii în mod anonim.

„Colaborăm diplomatic cu țări din întreaga lume pentru a ne coordona abordarea în vederea protejării cetățenilor noștri, inclusiv a milioanelor de vizitatori, fani, sportivi și turiști așteptați în timpul Cupei Mondiale FIFA”, a adăugat acesta.

Oficialul nu a răspuns la întrebările privind solicitarea oficială adresată țărilor europene, care a fost raportată pentru prima dată de Axios.

UE nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii

Rubio și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au discutat marți, în cadrul unei convorbiri telefonice, despre răspunsul la epidemia de Ebola, a anunțat Departamentul de Stat.

„Prioritatea și obiectivul principal al Departamentului rămân protejarea sănătății poporului american și prevenirea ajungerii acestei epidemii de Ebola pe teritoriul nostru”, a declarat purtătorul de cuvânt Tommy Pigott, într-o declarație referitoare la acea convorbire.

Administrația Trump, care a fost criticată pentru închiderea Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională și reducerile fondurilor de ajutor înainte de izbucnirea epidemiei, afirmă că a livrat 150 de tone de materiale medicale și a promis peste 200 de milioane de dolari direct țărilor afectate, devenind astfel cel mai mare contribuitor financiar la răspunsul la epidemia de Ebola.

Epidemia de Ebola a complicat unele călătorii înaintea Cupei Mondiale FIFA, care va fi găzduită de SUA, Canada și Mexic și începe joi.