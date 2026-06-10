A fost nevoie de aproape un milion de lei, pentru că laboratorul să fie dotat cu echipamente de ultimă generație. Acum, salvatorii se antrenează inclusiv cu ochelari de realitate virtuală, care simulează diferite intervenții periculoase.

Aceasta este doar o mică parte dintr-un antrenament virtual, pentru salvatorii care intervin în situații periculoase.

Are loc în laboratorul Institutului Național pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă, din Petroșani - singurul din țară.

Dan Pupăzan – director tehnic INSEMEX Petroșani: „Ne permite să introducem chiar explozii în scenario, dacă sunt anumite concentrații de gaze care sunt la limită de explozibitate, să vedem cum reacționează, dacă știe ce are de făcut”.

Cristian Nicolescu – șef laborator Riscuri – Salvare: „Cușca, de fapt, simulează canale de cabluri, tubulaturi și tot ce se regăsește într-o zonă industrială. În condiții de vizibilitate redusă, cu fum, cu umiditate mare și temperatură ridicată, simulăm un exercițiu cât mai apropiat de o intervenție reală”.

La finalul simulării, salvatorii vin cu concluziile.

Salvator: „Solicitant, dar este foarte ok.”

Salvator: „Prefer partea fizică a lucrurilor, este parte integrantă din antrenament.”

Laboratorul a fost dotat și cu o sală de antrenamente.

Cristian Nicolescu – șef laborator Riscuri – Salvare: „Cu aparatul izolant în funcțiune, cu masca pe figură. La diferite echipamente fitness, salvatorii putând fi monitorizați și din punct de vedere fiziologic, saturație de oxigen, puls, ritm cardiac.”

Artur Găman, director general Petroșani: „Înlocuiește vechiul poligon de antrenament, construit acum circa 50 de ani”.

Dan Pupăzan – director tehnic INSEMEX Petroșani: „Insemex Petroșani e singură entitate din România unde se certifică și se autorizează personalul care intervine în medii toxice și explozive, inflamabile.”

În România, există peste 2.500 de salvatori care, la fiecare 2 ani, trebuie să treacă o serie de teste, la Petroșani, pentru a putea continua să profeseze.