Ariana Grande, apariție plină de eleganță la Opera din Paris alături de colegii din filmul „Wicked”. GALERIE FOTO

Ariana Grande și Michelle Yeoh s-au alăturat colegilor lor din filmul Wicked pentru o seară elegantă la Opera din Paris, vineri seară, înainte de lansarea continuării muzicale.

Actrița în vârstă de 32 de ani, care o interpretează pe Glinda cea Bună în filmele fantasy, a arătat senzațional într-o rochie neagră, elegantă, decorată cu flori roz, potrivit Daily Mail.

Ținuta superbă a Arianei a inclus și o pată de culoare în căptușeala paltonului, pe care l-a lăsat să cadă grațios de pe umerii săi subțiri. Cu părul strâns într-un coc, vedeta și-a accentuat frumusețea cu un machiaj glam și și-a adăugat câțiva centimetri în plus purtând pantofi cu toc ascuțit.

Michelle, în vârstă de 63 de ani, care o interpretează pe Madame Morrible, a fost și ea impecabil îmbrăcată, alegând o rochie de seară mov, cu o capă elegantă, completată de mănuși albe de operă.

Deși actrița Cynthia Erivo, cea care o joacă pe Elphaba, nu a fost prezentă, doamnele s-au așezat la locurile lor alături de Jeff Goldblum, Jonathan Bailey și regizorul filmului, Jon M. Chu.

Mai târziu, în cursul serii, Ariana a fost surprinsă într-o altă ținută, la sosirea la premiera privată a filmului Wicked: For Good din capitala Franței.

Vedeta era îmbrăcată într-un palton lung, negru, în timp ce cobora dintr-un taxi privat.

