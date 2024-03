Ariana Grande a finalizat divorțul de Dalton Gomez. Ce sumă uriașă trebuie să-i plătească fostului soț

O hotărâre a Curții Superioare din Los Angeles a finalizat marți divorțul dintre vedeta pop în vârstă de 30 de ani și brokerul imobiliar în vârstă de 28 de ani, potrivit BBC.

Conform înțelegerii lor, Ariana Grande trebuie să-i plătească 1,25 milioane de dolari (980.000 de lire sterline) lui Dalton Gomez.

Grande a depus cererea de divorț în urmă cu șase luni, invocând nepotriviri de caracter.

Relația cuplului a început în ianuarie 2020, cu puțin timp înainte de pandemia Covid-19, iar ei s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii „mici și intime” la casa ei din Montecito, California, în mai 2021.

Pe lângă plata unică, înțelegerea îi acordă lui Gomez și jumătate din veniturile obținute din vânzarea casei lor din Los Angeles.

De asemenea, Ariana va plăti până la 25.000 de dolari pentru onorariile avocaților săi și nu va plăti nicio pensie alimentară viitoare.

Potrivit documentelor de la tribunal, cei doi s-au despărțit în urmă cu mai bine de un an și au avut un acord prenupțial în vigoare. De asemenea, nu au existat dispute legale și nu aveau copii, ceea ce a permis ca divorțul să fie finalizat rapid.

Dalton Gomez, care a crescut în sudul Californiei, lucrează pe piața imobiliară de lux de un deceniu, potrivit profilului său de pe site-ul AKG. El și Ariana au fost văzuți prima dată sărutându-se în februarie 2020 la un restaurant din Los Angeles.

În luna mai a aceluiași an, ei au avut prima apariție publică împreună în calitate de cuplu. În luna decembrie a aceluiași an, vedeta pop și-a anunțat logodna într-o postare pe Instagram, cu legenda „Forever n then some”.

Grande, câștigătoare a două premii Grammy, și-a lansat cel de-al șaptelea album de studio, intitulat Eternal Sunshine, pe 8 martie.

Ea va juca, de asemenea, în adaptarea cinematografică a musicalului Wicked, în rolul vrăjitoarei bune Glinda, alături de actrița engleză Cynthia Erivo, câștigătoare a unui premiu Tony, de actrița malaeziană Michelle Yeoh, laureată a unui Oscar, și de actorul american Jeff Goldblum.

Filmul este programat să fie lansat în noiembrie.

