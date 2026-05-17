Cronicile scot în evidență turul de forță actoricesc al Anei Dumitrașcu și umorul mușcător al viziunii regizorale, prin care Jude demască noile forme de exploatare a migranților.

La Cannes, proiecția de gală a noului film realizat de Radu Jude s-a lăsat cu aplauze furtunoase pentru echipa româno-franceză.

Filmul selectat în secțiunea „La Quinzaine des cinéastes”, urmărește trei luni din viața Gianinei, o româncă interpretată electrizant de Ana Dumitrașcu. Tânăra lucrează în Bordeaux ca bonă internă pentru fiul unui cuplu de francezi liberali. Gianina le îngrijește copilul în timp ce propria fetiță, de 9 ani, este în România, în grija bunicilor.

Filmul vorbește despre ceva cunoscut de milioane de români: dorul de casă și viețile trăite între două lumi, iar primele cronici apărute sunt elogioase.

Criticul de la Screen Daily scrie despre „melancolia și furia tăcută din miezul filmului, prin care Jude demască felul în care familiile și țările bogate tratează forța de muncă sărmană. Cei doi soți francezi nu sunt niciodată de-a dreptul cruzi, dar repetatele lor microagresiuni sunt comparabile cu tortura”, notează și criticul american Tim Grierson.

La rândul său, Jordan Minzer de la Hollywood Reporter laudă „versiunea deopotrivă caustică și melancolică a lui Jude asupra unui clasic francez” și remarcă doza zdravănă de umor negru.

„Regizorul român aduce la zi privirea usturătoare a lui Mirbeau despre ierarhiile sociale și sclavia modernă, subliniind felul în care ciclul exploatării se perpetuează 100 de ani mai târziu”, arată cronicarul de la Hollywood Reporter.

În acest timp, în competiția pentru Palme d’Or a intrat aseară filmul american „Paper Tiger”, regizat de James Gray, în care se reîntâlnesc pe ecran Adam Driver și Scarlett Johansson, la 7 ani după „Marriage Story”. Primele reacții sunt entuziaste.

Cronicile vorbesc de un thriller de o tensiune insuportabilă cu accente de tragedie antică, despre cum mafia rusească din Queens-ul anilor ’80 face pulbere goana după visul american. Iar partitura lui Driver este descrisă drept intensă și răscolitoare.

Dintre filmele intrate până acum în cursă, „Paper Tiger” se detașează printre favorite, alături de pelicula „Vaterland”, realizată de polonezul Paweł Pawlikowski, cu Sandra Hüller memorabilă în rolul Erikăi, fiica legendarului scriitor german Thomas Mann. În 1933, după venirea lui Hitler la putere, Thomas Mann și-a părăsit țara natală, iar filmul „Vaterland” descrie prima vizită pe care o face în Germania, imediat după război, însoțit de Erika. Găsesc o țară fracturată între Est și Vest, unde sunt somați să aleagă o tabără.