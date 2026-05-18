Hana de Goeij, Group Head of Responsible Content and Social Purpose în cadrul CME și fondatoarea Social Impact Center, a prezentat noua platformă în cadrul Producers Network Breakfast organizat la Marché du Film, ca parte a impACT Day.

CME Social Impact Center va produce și coproduce activ proiecte pe toate piețele grupului, inclusiv în Cehia (TV Nova), Slovacia (Markíza), Slovenia (POP TV), Bulgaria (bTV), Croația (RTL), precum și în România și Republica Moldova (PRO TV).

Cele 43 de canale TV ale CME Media Enterprises B.V. ajung la un total de 49 de milioane de oameni, cu televiziuni lider pe piață în majoritatea piețelor sale. Posturile de televiziune CME din Europa Centrală și de Est sunt pionieri în producerea de conținut local divers și de înaltă calitate. Oferirea de divertisment prin canale liniare, VOD și digitale și generarea constantă a unei cote mari de audiență se află în centrul creșterii și succesului CME.

Primele seriale și campanii de impact urmează să fie lansate în următorul an.

„În calitate de cel mai mare producător de conținut din Europa Centrală și de Est, CME înțelege responsabilitatea care vine odată cu dimensiunea și influența sa. Suntem mândri să fim un broadcaster care nu doar are succes comercial, ci este și respectat la nivel european pentru producția de conținut responsabil și relevant, care reflectă și susține societățile cărora li se adresează”, a declarat Sam Barnett, CEO al CME.

„Avem deja o experiență solidă în aducerea în atenție a unor teme importante și în oferirea unei voci celor care nu au o platformă, dar au multe de spus. CME Social Impact Center reprezintă un pas firesc în strategia noastră de conținut responsabil. Este o oportunitate de a accelera schimbările sociale pozitive în regiune prin puterea storytelling-ului”, a afirmat Hana de Goeij.

CME Media Enterprises B.V., care deține, printre altele, Pro TV SRL, este deținută în ultimă instanță de societatea PPF Group, un grup internațional de investiții fondat în Republica Cehă în 1991. PPF Group controlează în prezent operațiuni în 25 de țări din Europa, America de Nord și Asia în domeniile telecomunicații, media, servicii financiare, comerț electronic, imobiliare, inginerie mecanică și biotehnologie.