”Agape’s Reign”. O nouă expoziție de pictură, de Ziua Culturii Naționale: ”Discurs vizual distinct în pictura contemporană”

13-01-2026 | 11:10
Agape’s Reign, Rebeca Dumitru
Artista Rebeca Dumitru, cunoscută sub pseudonimul ”Agape’s Reign”, revine în atenția publicului cu o nouă expoziție care va fi vernisată pe 15 ianuarie 2026, de Ziua Culturii Naționale, în spațiul expozițional M Society din București.

Cristian Matei

Cu o formare profesională multidisciplinară, la intersecția dintre medicină, psihoterapie și artă, Rebeca Dumitru dezvoltă un ”discurs vizual distinct în pictura contemporană”, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor acestui eveniment.

”Practica sa artistică include tehnici precum acrilicul, pastelul și uleiul, uneori îmbinate cu o formulă tridimensională proprie, bazată pe utilizarea unor materiale neconvenționale.

Fiecare lucrare propune un parcurs introspectiv, invitând privitorul într-un univers interior marcat de emoții, mecanisme profunde ale psihicului și procese de transformare personală. Demersul său artistic se situează la intersecția dintre expresia plastică și cunoașterea psihologică, generând o experiență vizuală cu impact emoțional și reflexiv”.

Lucrările Rebecăi Dumitru se regăsesc în prezent în colecții private din România și din străinătate, inclusiv în Franța, Elveția și Statele Unite ale Americii, precum și în patrimoniul artistic al unor instituții medicale de prestigiu, publice și private, ca urmare a participării constante la expoziții și vernisaje.

Un capitol distinct al creației sale este dedicat portretelor Familiei Regale a României, abordate într-o interpretare personală, inspirată de interesul pentru istorie și de respectul față de tradiția regală și rolul Casei Regale în construcția identității naționale.

”În acest context, figura Reginei Maria ocupă un loc central, fiind evocată ca simbol al demnității, forței interioare și eleganței feminine, precum și al legăturii durabile dintre Coroană, cultură și spiritul românesc”, mai arată sursa citată.

Seria de lucrări dedicate Familiei Regale a României este expusă la Muzeul Național Bran.

Noua expoziție, deschisă pe 15 ianuarie 2026, propune publicului o explorare a straturilor emoționale și a simbolurilor subtile, printr-un limbaj vizual construit din introspecție și adevăr.

Vernisajul va avea loc pe 15 ianuarie 2026, începând cu ora 18.00, în spațiul expozițional M Society, situat pe strada Vasile Conta nr. 14, în zona centrală a Capitalei.

Evenimentul artistic este curatoriat de Marius Tița, jurnalist, critic de artă, cadru didactic universitar și jurnalist.

Expoziția va putea fi vizitată până pe 13 februarie 2026, iar accesul publicului este liber.

