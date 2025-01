Fostul chitarist al formațiilor Whitesnake și Thin Lizzy, John Sykes, a murit la vârsta de 65 de ani, ”după o luptă grea”

Potrivit BBC, în comunicat se vorbește de el ca fiind "un om grijuliu, amabil și carismatic a cărui prezență a luminat camera" și spune că, în ultimele sale zile, și-a exprimat "dragostea sinceră și recunoștința pentru fanii săi".

Sykes a apărut pe două albume Whitesnake și este co-autor al unora dintre cele mai cunoscute piese ale trupei, printre care ”Still Of The Night” și ”Is This Love”.

Și-a început cariera în 1980 cu trupa de heavy metal Tygers Of Pan Tang, înregistrând două albume înainte de a se alătura Thin Lizzy în 1982.

A cântat pe albumul ”Thunder and Lightning” din 1983 înainte de a-l însoți pe solistul Phil Lynott într-un turneu european cu un grup separat numit The Three Musketeers.

În 1984, s-a alăturat Whitesnake la invitația fondatorului și solistului David Coverdale, înregistrând piese pentru albumul ”Slide It In” și mai târziu pentru albumul omonim din 1987, care a fost un succes comercial și de critică.

După ce a părăsit Whitesnake, a lansat două albume cu propriul său grup, Blue Murder, iar mai târziu a format o versiune în turneu a trupei Thin Lizzy, care se destrămase în anii dinaintea morții lui Lynott, în 1986.

Comunicatul de pe site-ul lui Sykes precizează:

"Mulți își vor aminti de el ca de un om cu un talent muzical excepțional, dar pentru cei care nu l-au cunoscut personal, a fost un om grijuliu, bun și carismatic, a cărui prezență a luminat camera. Cu siguranță a marșat în ritmul propriei tobe și întotdeauna a tras pentru cei care nu au avut noroc. În ultimele sale zile, a vorbit despre dragostea și recunoștința sa sinceră pentru fanii săi care au rămas alături de el în toți acești ani. în timp ce impactul pierderii sale este profund și atmosfera sumbră, sperăm că lumina memoriei sale va stinge umbra absenței sale."

Într-un mesaj publicat pe X, Coverdale a distribuit o serie de fotografii cu el și Sykes împreună în perioada de glorie a Whitesnake.

"Tocmai am auzit vestea șocantă a morții lui John. Sincerele mele condoleanțe familiei, prietenilor și fanilor săi....", a scris el.

Chitaristul Guns N' Roses, Slash, a distribuit o fotografie cu Sykes și a scris simplu: "RIP".

