Dragoș Ilie, unul dintre cei mai valoroși chitariști pe care îi are România: „Pentru mine muzica e mai mult decât un job”

A ales să se întoarcă aici și să dăruiască din ce a învățat pe marile scene și în sălile de curs.

Dragoș Ilie reprezintă cel mai valoros chitarist al României din toate timpurile. Dovadă sunt performanțele pe care continuă să le adune an de an. E într-o ascensiune remarcabilă.

La începutul lui 2022, violinistul Alexandru Tomescu l-a chemat din America pentru a-l însoți în turneul Paganini.

Alexandru Tomescu : Sper că pe viitor cât mai mulți artiști plecați în străinătate să vina aici în România, pentru că sunt atâtea lucruri minunate de descoperit și de trăit.

Reîntors în Romania, în această toamna, a susținut primul concert de chitară clasică din istoria Ateneului Român.

Alexandru Tomescu : Chiar l-am ascultat recent, la recitalul lui de debut pe scena Ateneului Român și chiar a fost spectaculos.

S-a născut și a crescut pe un deal din apropierea municipiului Iași. Aici e locul în care se naște magia după mii de ore de studiu. Se consideră un om care nu are prea multă răbdare dar…

Dragoș Ilie: Îmi amintesc tot timpul de fraza asta când trebuie să mă predau muzicii, dacă vreau să fac și eu o experiență care mă smerește continuu. Nu conteză în cât de multe concerte am cântat sau competiții. Totul se reduce la cât de multă răbdare am cu mine.

Își cheamă uneori părinții la concerte private. Tatăl i-a pus prima data chitara în mână.

Cristian Ilie: Știam că e greu, mai ales pentru un prichindel de clasa a II-a. Îți faci bătături, te ustură degetele. Și am făcut așa o înțelegere cu lecții la chitară, timp de o lună, în fiecare seară, 20 de minute obligatoriu.

După o lună, tatăl nu a mai avut ce să îl învețe. Așa că l-a trimis la scoală.

Dragoș Ilie: Deci am stat în sala asta mai mult decât am stat acasă, mai mult decât am stat la școală, că aici aici veneam, studiam. Mă atașasem foarte mult de sală, adică erau chestii personale, o simțeam așa, că o că un loc acasă.

Marius Tîmpău i-a fost profesor opt ani. În micuță sala de repetiții pereții sunt tapetați cu premiile lui Dragoș. Urmăreau împreună pe internet marii chitariști ai lumii.

Marius Tîmpău, profesor: Tu spuneai că o să ajungi să studiezi cu ei, o să cânți cu ei. Și eu spuneam: da, Dragoș, mai cu juma de gură… După care, îți spuneam de festivalul din America, cel mai important festival international, și la fel dragoș îmi spunea că eu să particip la festivalul ăla. La fel…Da, Dragoș, așa să fie.

Acum, diploma de la celebrul concurs e pe peretele profesorului.

Îl ajută uneori pe profesorul său și dă mai departe din ce a învățat. E unul dintre motivele pentru care s-a întors acasă.

Călin: Are o răbdare nemaiîntâlnită. Față de ceilalți profesori care se înfurie foarte repede, este un om prietenos, știe cum să comunice cu elevii

Dragoș Ilie: După 10 ani de America, mi-am dat seama că nu e locul meu acolo, eu chiar trebuie să mă întorc acasă, pentru că avem mulți tineri talentați. Aveam public, aici, în România, români dornici să absoarbă muzica aia de la noi. Și când ajung să le cânt muzica românească pe chitară clasică, un instrumet care mi se pare că nu e cunoscut la noi în țară, e cea mai satisfăcătoare chestie pe care pot să o primesc.

Cristian Ilie, tatăl lui Dragoș: Când a terminat liceul, eu nu vedeam că te poți realiza din chitară și am încercat să-l determin să rămână chitara că hobby și să facă altceva.

Cu aceasta apăsare, tatăl a mers la profesorul Arhire de la conservator să-i ceară un sfat.

Dan Arhire, lector universitar: În Europaera foarte greu să faci carieră din chitară solo. Și cred că a fost singura persoană student căruia i-am spus na, poate ar trebui să te orientezi sau doar în America, acolo e cu totul și cu totul altceva.

A plecat în America, unde a studiat cu cei mai talentați chitariști din lume. Acolo a realizat însă că în România poate să facă mai mult, să miște lucrurile, să schimbe mentalități.

Dragoș Ilie: Aveam impresia că nu e destul să ne concentrăm pe partea goală a paharului, că nu sunt fonduri. eu cred că e mult mai sănătos să ne concentrăm pe partea plină și pe lucrurile cu potențial superb pe care îl avem, adică o țară încărcată de o istorie frumoasă. Foarte multe locuri superbe, locuri superbe de vizitat, locuri superbe de absorbit, pentru că asta ne inspiră și pe noi să facem frumos. Este foarte mult frumos.

E foarte mult potențial pentru voi și aveți loc să vă desfășurați. Nu e ușor. Muzica, chitara, muzica e mai mult decât un job. E un stil de viață. A fi artist da na, bineînțeles că trebuie să-ți găseșți locul, unde să-ți produci pâinea cea de toată zilele. Noi facem asta pentru că e ceva acolo în inima noastră, o dorință să facem ceva mai mult și dorința asta de a împărtăși muzica cu ceilalți, de a cânta muzică care ne place foarte mult.

Carla: E foarte dezinvolt și foarte natural ca om. Mi se pare absolut genial la el faptul că poți interacționa cu el, faptul că poți invăța lucruri într-o manieră mult mai ..comparativ cu mulți pedagogi care sunt sumbri, foarte riguroși, metoda lor de predare. Asta e motivul pentru care am venit aici.

Teodor: E ca și cum am lucrat cu toți profesorii cu care a lucrat el. E foarte valoros să-l avem aici.

Ștefan: Mie mi se pare foarte, foarte liber. E foarte înțelegător, foarte cool.

În America, era implicat în multe acțiuni. Cu univeristatea participa la acte de caritate, cobora muzica în rândul oamenilor. Începe să facă același lucru și acasă.

Dragoș Ilie: Balada lui Ciprian Porumbescu suna foarte bine pe chitară. Asta a fost medicamentul meu cât am fost plecat. Așa mi-am exprimat dorul pentru casă.

Măria e medic. A cunoscut-o într-un concert.

Măria: Dragoș e un om extraordinar, un băiat foarte bine educat și cu o grămadă de calități..Răbdător, iubitor și foarte sensibil.

Are 28 de ani și multa energie. Cu zâmbet și o căldură prietenoasă, îi face pe studenți să se simtă în siguranță, îi ajută să crească, să vrea mai mult, să își șlefuiască talentele. În lumea muzicii, Dragoș Ilie e deja un nume mare. Acum se pregătește să înregistreze în Canada doua compact discuri. Vor urma alte concerte peste Ocean dar și aici, acasă, pentru că Romania e locul de unde își trage seva, se inspiră și vrea să dăruiască la rândul lui, să ajute pe oamenii de aici să se bucure mai mult de artă și frumos.



