Iată o listă cu doar zece din aceste filme, care pot fi văzute chiar acum pe VOYO.

Regia este semnată de Martin Scorsese, iar în rolurile principale joacă Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd, Harvey Keitel și Peter Boyle. Este o dramă psihologică cu accente de thriller neo-noir. Travis Bickle, un veteran din Vietnam care suferă de insomnie, devine șofer de taxi în New York-ul sordid al anilor ‘70. Izolarea și furia îl împing treptat spre violență, iar obsesia de a „curăța“ orașul îl face să se implice în soarta unei adolescente exploatate.

De ce merită văzut: Este unul dintre filmele „de bază” ale cinematografiei americane, cu o interpretare memorabilă a lui De Niro. A câștigat Palme d’Or la Cannes în 1976 și a primit patru nominalizări la Oscar (cel mai bun film, cel mai bun actor, cea mai bună actriță în rol secundar pentru Foster și cea mai bună muzică).

Detalii interesante:

Celebra replică „You talkin’ to me?“ a fost în mare parte improvizată de De Niro.

Pentru rol, De Niro a lucrat o perioadă ca șofer de taxi.

Jodie Foster avea doar 12 ani la filmări.

Compozitorul Bernard Herrmann a murit la scurt timp după ce a terminat înregistrarea muzicii.

John Hinckley Jr., care a atentat la viața președintelui Reagan în 1981, era obsedat de film.

Regizat de Sergio Leone, cu Robert De Niro, James Woods, Joe Pesci și, într-un rol de tinerețe, Jennifer Connelly, muzica îi aparține lui Ennio Morricone.

Este o dramă cu gangsteri ... epică. Urmărește prietenia a patru băieți evrei din Lower East Side, de la copilăria săracă până la ascensiunea în lumea crimei din perioada Prohibiției. Narațiunea sare între mai multe epoci, iar Noodles (De Niro) se întoarce după decenii la locurile și trădările trecutului.

De ce merită văzut: Este considerat o capodoperă a genului, ultimul film al lui Leone, cu o atmosferă nostalgică și tragică. Nu a primit nicio nominalizare la Oscar, ceea ce este adesea citat ca o nedreptate. Morricone a câștigat însă premiul BAFTA pentru muzică, iar filmul a avut nominalizări la Globul de Aur.

Detalii interesante:

Leone a lucrat la proiect aproape un deceniu și a refuzat să regizeze Nașul pentru a-l face.

Versiunea originală avea aproape 4 ore, dar distribuitorii americani au scurtat-o la 139 de minute și au reordonat scenele cronologic, ceea ce a dus la un eșec comercial. Versiunea restaurată, de circa 251 de minute, a fost prezentată la Cannes în 2012.

Cunoscutul muzician român Gheorghe Zamfir interpretează la nai o temă din coloana sonoră.

Regia este a lui Denis Villeneuve, iar în distribuție apar Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker și Michael Stuhlbarg. Este un film SF, adaptat după nuvela „Story of Your Life“ de Ted Chiang. Douăsprezece nave extraterestre apar pe Pământ, iar lingvista Louise Banks este recrutată de armată pentru a descifra limbajul vizitatorilor și a afla ce vor.

De ce merită văzut: Este un SF inteligent și emoționant, concentrat pe comunicare, timp și pierdere, nu pe acțiune. A primit 8 nominalizări la Oscar, inclusiv cel mai bun film, regie și scenariu adaptat, și a câștigat Oscarul pentru cel mai bun montaj sonor.

Detalii interesante:

Limbajul extraterestru, bazat pe simboluri circulare, a fost conceput de artistul Martine Bertrand.

Fizicianul Stephen Wolfram și fiul său au contribuit la analiza „limbii“ extraterestre.

Muzica este compusă de Jóhann Jóhannsson, iar în film apare și piesa „On the Nature of Daylight“ de Max Richter.

Absența lui Amy Adams din nominalizările la Oscar a stârnit multe discuții.

Regizat de Denis Villeneuve, cu Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Jared Leto, Robin Wright și Sylvia Hoeks. Este un film SF neo-noir, continuarea filmului Blade Runner (1982).

Ofițerul K, un „blade runner“ care vânează replicanți, descoperă un secret capabil să destabilizeze societatea și pornește în căutarea lui Rick Deckard, dispărut de 30 de ani.

De ce merită văzut: Are o imagine impresionantă și o atmosferă contemplativă, iar mulți îl consideră una dintre puținele continuări la înălțimea originalului. A obținut 5 nominalizări la Oscar și a câștigat 2: cea mai bună imagine (Roger Deakins, la prima sa victorie după multe nominalizări) și cele mai bune efecte vizuale.

Detalii interesante:

Ridley Scott, regizorul originalului, este producător executiv.

Hampton Fancher, co-scenarist al primului film „Blade runner”, a scris și acest scenariu.

Personajul Rachael a fost recreat prin efecte digitale și o actriță de dublură (Loren Peta).

Deși bine primit de critici, filmul nu și-a recuperat bugetul de aproximativ 150 de milioane de dolari în încasări.

Regia este semnată de Ridley Scott, iar din distribuție fac parte Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Eric Bana, William Fichtner, Sam Shepard și Orlando Bloom.

Este un film de război, bazat pe cartea lui Mark Bowden. Acțiunea redă bătălia din Mogadiscio din octombrie 1993, când o misiune a trupelor americane de a captura doi lideri ai miliției lui Aidid se transformă într-un asediu de aproape 15 ore după doborârea a două elicoptere Black Hawk.

De ce merită văzut: Oferă o reconstituire intensă și realistă a unei lupte urbane. A avut 4 nominalizări la Oscar (regie, imagine, montaj, sunet) și a câștigat 2: cel mai bun montaj (Pietro Scalia) și cel mai bun sunet.

Detalii interesante:

Filmările au avut loc în Maroc, nu în Somalia.

Mulți actori aflați la început de carieră (printre ei Tom Hardy, într-un rol mic) au participat la un antrenament militar de tip „boot camp“.

Armata americană a colaborat la producție, inclusiv cu piloți din unitatea reală de elicoptere de operațiuni speciale.

Muzica este compusă de Hans Zimmer.

Regizat de Cameron Crowe, cu Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., Renée Zellweger, Kelly Preston și micul Jonathan Lipnicki, filmul este o comedie dramatică romantică din lumea sportului.

Jerry Maguire, agent sportiv de succes, are o criză de conștiință, scrie un manifest despre etica profesiei și este concediat. Rămâne cu un singur client, fotbalistul Rod Tidwell, și cu o asistentă care crede în el.

De ce merită văzut: Are umor, emoție și replici devenite celebre. A primit 5 nominalizări la Oscar (film, actor, rol secundar, scenariu original, montaj), iar Cuba Gooding Jr. a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar. Tom Cruise a luat Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-o comedie sau un musical.

Detalii interesante:

Replicile „Show me the money!“ și „You had me at hello“ au intrat în cultura populară.

Crowe s-a inspirat din lumea agenților sportivi, iar în film apar cameo-uri ale unor sportivi reali.

Renée Zellweger a fost lansată în prim-plan de acest rol.

Scena cu băiețelul care enumeră fapte despre corpul uman („capul unui om cântărește 4 kilograme“) este una dintre cele mai îndrăgite.

Regia este a lui Alejandro G. Iñárritu, iar în rolurile principale joacă Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson și Will Poulter.

”The revenant” este un film de supraviețuire cu elemente de western. În 1823, vânătorul de blănuri Hugh Glass este rănit grav de un urs, abandonat de tovarășii săi și lăsat să moară. Supraviețuiește și pornește prin sălbăticia înghețată după omul care i-a ucis fiul.

De ce merită văzut: Este o experiență vizuală copleșitoare și fizic epuizantă. A primit 12 nominalizări la Oscar și a câștigat 3: cel mai bun actor (primul Oscar al lui DiCaprio), cea mai bună regie (al doilea consecutiv pentru Iñárritu, după Birdman) și cea mai bună imagine (Emmanuel Lubezki, a treia victorie la rând). A câștigat și premiul BAFTA pentru cel mai bun film.

Detalii interesante:

S-a filmat aproape exclusiv în lumină naturală, în condiții de frig extrem, în Canada și în Argentina.

DiCaprio, vegetarian, a mâncat ficat crud de bizon într-o scenă.

Hugh Glass a fost o persoană reală, iar povestea sa a fost romanțată.

Atacul ursului este realizat cu efecte digitale și este considerat o reușită tehnică.

Regizat de David Fincher, în ”Gone girl” - un thriller psihologic - joacă Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry și Carrie Coon.

În ziua aniversării căsătoriei, Amy Dunne dispare fără urmă. Soțul ei, Nick, devine principalul suspect, iar presa și opinia publică îl judecă înainte să existe dovezi. Povestea ascunde răsturnări de situație pe care nu merită să le afli dinainte.

De ce merită văzut: Este un film bine construit, cu o critică acidă a mediatizării și a imaginii publice a cuplului. Rosamund Pike a primit o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță, iar filmul a avut și nominalizări la Globul de Aur (inclusiv pentru regie, scenariu și muzică).

Detalii interesante:

Scenariul este scris de Gillian Flynn, autoarea romanului pe care se bazează filmul.

Muzica este semnată de Trent Reznor și Atticus Ross, care au colaborat frecvent cu Fincher.

Fincher este cunoscut pentru perfecționismul său și pentru numărul mare de duble la fiecare scenă.

Producția a fost realizată în parte de compania Reesei Witherspoon, care a descoperit romanul.

Regia este semnată de Kevin Reynolds, iar distribuția îi cuprinde pe Kevin Costner, Morgan Freeman, Christian Slater, Mary Elizabeth Mastrantonio și Alan Rickman.

De asemenea, Sean Connery apare într-un cameo. Este un film de aventuri, în care Robin de Locksley se întoarce din cruciade, își găsește familia distrusă și devine haiduc în pădurea Sherwood, luptând împotriva șerifului de Nottingham alături de o ceată de proscriși.

De ce merită văzut: Este un spectacol de aventuri clasic, în care Alan Rickman ca șerif fură fiecare scenă și a câștigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor în rol secundar. Filmul a obținut o nominalizare la Oscar pentru cântecul „(Everything I Do) I Do It for You“ de Bryan Adams.

Detalii interesante:

Piesa lui Bryan Adams a stat 16 săptămâni pe primul loc în topul britanic, un record la acea vreme.

Filmul a fost criticat pentru o greșeală geografică celebră: Robin și Azeem trec prin Zidul lui Hadrian pe drumul de la Dover la Nottingham.

Costner nu a încercat un accent englezesc, iar interpretarea lui i-a adus un premiu Zmeura de Aur.

Rickman a improvizat o parte din replicile personajului, iar replica despre „anularea Crăciunului“ a rămas celebră.

Regizat de Roland Emmerich, cu Mel Gibson și Heath Ledger, „The patriot” este un film de război istoric despre Revoluția Americană.

Benjamin Martin, fermier din Carolina de Sud și veteran care vrea să-și crească liniștit copiii, este tras în conflict după ce un ofițer britanic îi ucide un fiu cu cruzime. Își adună apoi o miliție pentru a lupta împotriva trupelor britanice.

De ce merită văzut: Are scene de luptă spectaculoase și un conflict personal puternic între Gibson și Isaacs. A primit o singură nominalizare la Oscar, pentru cea mai bună muzică (John Williams), fără a câștiga.

Detalii interesante: