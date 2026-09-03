Show-uri iubite de milioane de români, povești noi, seriale cu miză, personaje care revin și producții care duc spectacolul mai departe, atât la televizor, cât și în universul digital. Din septembrie, PRO TV și VOYO aduc o toamnă construită pentru toate gusturile, cu emoție, umor, competiție, suspans și mult divertisment. De la vocile care întorc scaunele și până la cei mai curajoși concurenți din bucătăria MasterChef, de la poveștile din Las Fierbinți și până la o nouă producție românească de ficțiune, de la povești de iubire, atracție și răsturnări de situație în „Burlacii: Foc în Paradis”, această toamnă aduce producții care promit să țină publicul aproape de ecrane. Iar experiența continuă pe VOYO, care pregătește pentru această toamnă un univers extins de entertainment, cu producții originale și sport premium.

“De 31 de ani, PRO TV înseamnă leadership, inovație și ambiție. Începem un nou capitol, în care ne propunem să ducem mai departe moștenirea PRO TV, să îmbrățișăm transformarea și să privim spre viitor cu aceeași ambiție care a definit compania de-a lungul timpului. Este un privilegiu să mă alătur echipei și să contribui la următoarea etapă din povestea PRO TV. Sunt convins că, împreună cu echipele și partenerii noștri, vom valorifica oportunitățile care urmează și vom duce PRO TV și mai departe. Sunt, de asemenea, nerăbdător să descopăr, alături de public, noua grilă de toamnă”, a declarat Christian Anting, CEO PRO TV.

„Toamna aceasta marchează un moment important pentru PRO TV și VOYO. Continuăm să investim în conținut local puternic și producții de calitate, în timp ce dezvoltăm o experiență care merge dincolo de televiziune. VOYO are un rol esențial în această evoluție, reunind conținut local, producții originale, sport premium și tehnologie. Cred că viitorul media înseamnă să fim acolo unde este publicul, cu un conținut relevant și o experiență accesibilă, indiferent de ecran”, a declarat Antonii Mangov, Director de Programe PRO TV.

Ce vedem toamna aceasta la PRO TV?

· Vocea României revine cu noi reguli și mai multe surprize

Din 4 septembrie, în sezonul 14 Vocea României, la PRO TV și pe VOYO, Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose și Horia Brenciu vor avea la dispoziție, pe lângă deja cunoscutele butoane Mute și Block, un nou avantaj care poate răsturna deciziile luate în audițiile pe nevăzute: Butonul a doua șansă! Nici prezentatorul emisiunii, Pavel Bartoș, nu rămâne fără o armă secretă – despre ce este vorba și cum se vor lupta antrenorii pentru cele mai surprinzătoare voci, vedem din 4 septembrie, de la 20:30, într-un nou sezon Vocea României în care… se aude cine ești!

· MasterChef România – competiția se încinge din nou

Din 7 septembrie, de la ora 20:30, MasterChef România revine cu un sezon 1 și 1. Încă din primul pisode, 120 de concurenți vor găti simultan, pentru prima oară într-un show de televiziune, pentru un loc în emisiunea care a dus gătitul la alt nivel. Provocări spectaculoase, dueluri unu la unu, povești autentice, noi locații în care pasionații de bucătărie își vor pune la încercare talentul, gustul și creativitatea, dar și răsturnări de situație neașteptate – sunt doar câteva dintre ingredientele noului sezon, în care Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, alături de Gina Pistol, îi așteaptă pe telespectatori în această toamnă.

· Las Fierbinți, cel mai iubit loc din România își redeschide porțile.

Din 10 septembrie, de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO, Celentano, Bobiță, Giani, Dorel, Gianina, Robi, primarul Vasile și celelalte personaje care au devenit parte din cultura românească revin cu noi situații, întâmplări neașteptate și umorul care a făcut din Las Fierbinți unul dintre cele mai longevive și iubite seriale românești. Pentru că, indiferent de cât de mult se schimbă lumea, în Fierbinți lucrurile pot deveni oricând și mai complicate.

· Fără Urmă, un nou serial în care secretele, poveștile de iubire și sacrificiile se împletesc

Din 14 septembrie, la 20:30, la PRO TV și pe VOYO, cei de acasă vor putea descoperi Fără Urmă, noul serial family drama în care secretele, poveștile de iubire complicate și răzbunarea se transformă într-un joc periculos, cu mize mari. În centrul poveștii se află Barbu, interpretat de Alex Calangiu, un bărbat care și-a construit o viață liniștită alături de familia sa, într-un sat idilic din Transilvania. Echilibrul este distrus atunci când trecutul pe care încercase să îl lase în urmă revine în forță. Alături de Alex Calangiu, din distribuție fac parte Aylin Cadîr, Adela Popescu, Mihai Constantin, Daniela Nane, Șerban Gomoi, Tiberius Zavelea, Sergiu Costache, Paul Ipate și Lucian Ghimiși.

· Burlacii: Foc în Paradis – iubirea nu respectă regulile

Din 14 septembrie, de luni până joi, la PRO TV și pe VOYO, începe un nou capitol al serilor de toamnă: Burlacii: Foc în Paradis. 13 concurenți intră într-un paradis în care relațiile se pot schimba de la o zi la alta, iar atracția, gelozia, alianțele și sentimentele pun constant la încercare limitele concurenților. Prezentat de Adelina Pestrițu, show-ul promite o combinație de romantism, tensiune și povești care vor continua să fie discutate și după încheierea fiecărui episod.

Reality show-ul Burlacii: Foc în Paradis va putea fi urmărit patru zile pe săptămână, de luni până joi, atât la PRO TV, cât și pe VOYO. Primul episod este disponibil din 14 septembrie, la ora 23:00.

VOYO își extinde universul de entertainment

În această toamnă, VOYO își continuă transformarea și se pregătește pentru un nou capitol: o platformă complet nouă, mai rapidă, mai intuitivă și adaptată felului în care publicul consumă conținut astăzi. Noua experiență VOYO va reuni într-un singur ecosistem conținut local, producții originale, entertainment și sport premium, consolidând poziționarea platformei ca destinație de streaming relevantă pentru publicul din România.

Investiția în conținut rămâne în centrul dezvoltării VOYO, de la cele mai iubite producții românești și VOYO Originals, până la competiții sportive de top. Premier League și Ligue 1 sunt disponibile pe VOYO, alături de numeroase alte competiții importante, iar VOYO SPORT 1 aduce și mai aproape de fani transmisiuni live și conținut dedicat sportului, de la fotbal și competiții internaționale până la sporturi de contact. Noua etapă VOYO pornește de la un avantaj care îl diferențiază: capacitatea de a înțelege publicul român și de a construi în jurul poveștilor, personajelor, emoțiilor și conținutului care contează pentru acesta. Un VOYO mai accesibil, mai relevant și mai aproape de felul în care românii aleg să se uite astăzi.

Toamna aceasta, spectacolul continuă aici, la PRO TV și pe VOYO!