Cum arată mega reședința lui Kylie Jenner, de 20 de milioane de dolari. Are un dressing pe două etaje | GALERIE FOTO

Există, de asemenea, o casă de oaspeți, o piscină mare, o zonă de agrement și un garaj cu 12 locuri pentru toate mașinile scumpe ale miliardarei.

Vizitatorii vor trebui mai întâi să parcurgă o alee lungă, dotată cu un punct de control de securitate.

Casa principală are o suprafață de 1.672 metri pătrați — spațiu mai mult decât suficient pentru Kylie Jenner, în vârstă de 28 de ani, cei doi copii ai săi și iubitul ei, Timothée Chalamet, scrie New York Post.

În ultimele luni, Kylie Jenner le-a oferit fanilor o privire în interiorul casei, dezvăluind că va avea un dressing pe două etaje, suficient de spațios pentru a-i găzdui vasta garderobă. De asemenea, ea a prezentat o parte din pardoselile care vor fi folosite în casă, precum și frumoasa amenajare a spațiului exterior.

Fondatoarea Kylie Cosmetics a cumpărat inițial terenul liber pe care își construiește imensa casă în 2020, pentru suma de 15 milioane de dolari, conform unor surse. Ulterior, ea a depus planurile pentru a începe construcția noii sale reședințe.

Kylie Jenner deține un portofoliu imobiliar extins în Los Angeles, incluzând alte două vile pe care le-a scos recent la vânzare, în timp ce se pun la punct ultimele detalii ale casei de vis.

Chiar săptămâna trecută, ea și-a scos la vânzare casa din Hidden Hills, pe care o cumpărase inițial cu 16 milioane de dolari, la un preț de 20 de milioane de dolari.

Casa are opt dormitoare și zece băi. Anunțul a apărut la doar câteva luni după ce și-a scos la vânzare fortăreața din Holmby Hills, la un preț de 48 de milioane de dolari.