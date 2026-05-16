„Nici nu mai ştim cum să vă spunem cât de periculos poate fi acest drum dacă nu respectaţi normele de circulaţie. Pe acest drum, au avut loc 286 de accidente, în urma cărora 25 de persoane şi-au pierdut viaţa", transmit, sâmbătă, oficialii Poliţiei Române.

Aceştia precizează că din aceste motive acţiunile Poliţiei pe acest tronson rutier sunt intensificate, urmând a fi amplasate mai des aparate radar sau echipaje care dirijează traficul rutier.

„Astăzi, suntem aici; mai bine să ne salutăm, decât să împărţim amenzi. Conduceţi responsabil!", precizează Poliţia Română.