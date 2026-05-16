Potrivit unei purtătoare de cuvânt a poliţiei, suspectul a recunoscut că a luat craniul, venerat de credincioşi drept o relicvă a Sfintei Zdislava de Lemberk, din Biserica Sfântul Laurenţiu din localitatea Jablonne v Podjestedi, situată în nordul Cehiei.

Anchetatorii au folosit echipamente speciale pentru a confirma că obiectul fusese ascuns în interiorul unui bloc solid de beton.

Restauratorii de artă lucrează pentru a scoate relicva din beton fără a o deteriora, a adăugat poliţia.

Suspectul, în vârstă de 35 de ani, le-a spus anchetatorilor că se opunea expunerii publice a rămăşiţelor umane, intenţionând să arunce craniul într-un râu şi să-i organizeze o ceremonie funerară privată.

Furtul a avut loc la începutul unei slujbe religioase.

Bărbatul este anchetat pentru furt, distrugere de bunuri şi tulburarea ordinii publice şi riscă o condamnare la închisoare pentru o perioadă cuprinsă între doi la opt ani.

Arhiepiscopul de Praga, Stanislav Pribyl, a declarat că relicva se va întoarce la bazilică, potrivit agenţiei cehe de presă CTK. El a adăugat că, în viitor, aceasta va fi protejată cu sticlă antiglonţ şi un sistem de alarmă conectat direct la poliţie.

Sfânta Zdislava de Lemberk a fost o nobilă din Boemia care a trăit în secolul al XIII-lea, cunoscută pentru fondarea mai multor mănăstiri şi spitale. Ea a fost canonizată în 1995 de către papa Ioan Paul al II-lea şi este venerată în Republica Cehă ca sfântă patroană a celor săraci şi suferinzi.