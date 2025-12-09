Kylie Jenner și Timothee Chalamet au pus capăt zvonurilor despre despărțire. Cum s-au afișat pe covorul roșu. GALERIE FOTO

09-12-2025 | 12:29
kylie jenner și timothee chalamet
Kylie Jenner și Timothée Chalamet au părut extrem de îndrăgostiți pe covorul roșu de la premiera filmului Marty Supreme din Los Angeles, unde vedeta l-a însoțit pe actor.

Aura Trif

Antreprenoarea în domeniul cosmeticelor, în vârstă de 28 de ani, și actorul, de 29 de ani, au pus capăt zvonurilor privind o posibilă despărțire, afișându-se apropiați și tandri pe covorul roșu, relatează Daily Mail.

Ce ținute spectaculoase au purtat cei doi

Tânăra mamă a atras toate privirile într-o rochie spectaculoasă, portocalie, marca Chrome Hearts, cu un decolteu adânc care îi punea în evidență bustul. Ținuta mulată avea decupaje laterale, iar Kylie a accesorizat-o cu lanțuri groase cu cruci din argint.

Timothée s-a asortat cu ea purtând un costum din piele portocalie Chrome Hearts și cizme. Actorul nominalizat la Oscar, care îl joacă pe campionul la tenis de masă Marty Mauser în noul film, a purtat și o borsetă crossbody, tot Chrome Hearts.

Cei doi au demonstrat că sunt încă foarte îndrăgostiți, după ce nu au mai fost văzuți împreună de câteva săptămâni, fapt care alimentase speculațiile privind o despărțire. Cuplul s-a ținut de mână în fața fotografilor, iar Timothée a trecut tandru brațul pe după Kylie.

Ulterior, Kylie a fost văzută la The Bird Streets Club din West Hollywood, alături de prietena ei, Anastasia „Stassie” Karanikolaou. Timothée nu a fost însă prezent. Cei doi nu mai fuseseră surprinși împreună din 8 octombrie, când au urmărit de pe tribune meciul dintre New York Yankees și Toronto Blue Jays pe Yankee Stadium.

Kylie și Timothée au fost asociați pentru prima dată în aprilie 2023 și au ieșit în public în septembrie, când au fost surprinși sărutându-se pasional la un concert Beyoncé. Cei doi, care îl au ca prieten comun pe designerul Haider Ackermann, s-au întâlnit pentru prima dată încă din 2019. Deși nu au evitat aparițiile publice, și-au ținut relația departe de rețelele sociale, iar Kylie nu l-a menționat în reality show-ul The Kardashians.

Au circulat zvonuri potrivit cărora discreția lor s-ar datora faptului că Timothée dorește să fie perceput ca un actor serios. Cu toate acestea, în vară au fost surprinși frecvent împreună pe primele rânduri la meciurile echipei New York Knicks.

În mai, au pășit împreună pe covorul roșu pentru prima dată, la gala David di Donatello, desfășurată la studiourile Cinecittà din Roma. Kylie îl însoțise anterior la evenimente precum Oscarurile și Globurile de Aur, dar îl lăsase să meargă singur pe covorul roșu.

După Globurile de Aur, o sursă a explicat de ce Kylie a așteptat până după covorul roșu pentru a apărea alături de el.

„Kylie nu a vrut ca seara să fie despre ei doi. A vrut ca această noapte să fie despre Timothée, așa cum trebuia să fie”, a declarat sursa pentru Page Six.

Kylie Jenner are doi copii cu artistul Travis Scott.

Sursa: Daily Mail

Dată publicare: 09-12-2025 12:29

