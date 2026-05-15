Eurovision 2026. Cotele României au crescut după semifinală. Pe ce loc se află Alexandra Căpitănescu înaintea finalei

Imaginea de ansamblu s-a schimbat semnificativ față de predicțiile de la începutul săptămânii. După o prestație apreciată în semifinala de joi seară, România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu cu piesa „Choke Me", a urcat în clasamentul favoriților.

Finlanda, favorita detașată. România, locul 5

Conform datelor agregate vineri, 15 mai, de platforma Eurovisionworld — care monitorizează în timp real cotele principalelor case de pariuri internaționale —, Finlanda rămâne favorita clară la câștigarea trofeului Eurovision 2026, cu o șansă estimată de victorie de 43%. Duo-ul finlandez Linda Lampenius și Pete Parkkonen, cu piesa „Liekinheitin", domină cotele la toate casele de pariuri incluse în agregator: Betsson (1.85), Unibet (1.75), EpicBet (1.85), Bet365 (1.8), 7Bet (1.8), Betano (1.8), Lad Brokes (1.73), Bwin (1.75), Boyle Sports (1.8) și CoolBet (1.85).

La distanță considerabilă se află Australia, cu Delta Goodrem și piesa „Eclipse", cu 16% șanse de victorie — o creștere notabilă față de estimările de dinaintea semifinalelor. Grecia ocupă locul 3, cu 7% șanse, urmată de Israel cu 6%.

România, locul 5 cu 5% șanse de victorie

Cea mai importantă veste pentru publicul din România vine de pe locul 5 al clasamentului: Alexandra Căpitănescu este creditată vineri cu 5% șanse de a câștiga Eurovision 2026 — o urcare față de estimările anterioare semifinalei, când România apărea pe locul 8 cu aproximativ 3%. Prestația din semifinala de joi, descrisă în presa de specialitate drept „electrizantă" și una dintre cele mai comentate ale serii, și-a spus cuvântul în ajustarea cotelor.

Cotele pentru România variază între casele de pariuri: Betsson oferă 15, Unibet 13, EpicBet 14, Bet365 12, 7Bet 18, Betano 18, Lad Brokes 13, Bwin 13, Boyle Sports 15 și CoolBet 15. Diferențele între case nu sunt spectaculoase, ceea ce sugerează un consens relativ în piață în privința poziționării României în ierarhia finalei.