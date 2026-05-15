Eurovision 2026. Cotele României au crescut după semifinală. Pe ce loc se află Alexandra Căpitănescu înaintea finalei

Cum ar fi supraviețuit băiețelul de 5 ani timp de două zile în pădure. Explicațiile unui fost vânător
La o zi după încheierea ambelor semifinale și la mai puțin de 24 de ore înaintea marii finale de la Viena, platformele de pariuri au recalculat cotele pentru toate cele 25 de țări finaliste ale Eurovision Song Contest 2026.

Imaginea de ansamblu s-a schimbat semnificativ față de predicțiile de la începutul săptămânii. După o prestație apreciată în semifinala de joi seară, România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu cu piesa „Choke Me", a urcat în clasamentul favoriților.

Finlanda, favorita detașată. România, locul 5

Conform datelor agregate vineri, 15 mai, de platforma Eurovisionworld — care monitorizează în timp real cotele principalelor case de pariuri internaționale —, Finlanda rămâne favorita clară la câștigarea trofeului Eurovision 2026, cu o șansă estimată de victorie de 43%. Duo-ul finlandez Linda Lampenius și Pete Parkkonen, cu piesa „Liekinheitin", domină cotele la toate casele de pariuri incluse în agregator: Betsson (1.85), Unibet (1.75), EpicBet (1.85), Bet365 (1.8), 7Bet (1.8), Betano (1.8), Lad Brokes (1.73), Bwin (1.75), Boyle Sports (1.8) și CoolBet (1.85).

La distanță considerabilă se află Australia, cu Delta Goodrem și piesa „Eclipse", cu 16% șanse de victorie — o creștere notabilă față de estimările de dinaintea semifinalelor. Grecia ocupă locul 3, cu 7% șanse, urmată de Israel cu 6%.

România, locul 5 cu 5% șanse de victorie

Cea mai importantă veste pentru publicul din România vine de pe locul 5 al clasamentului: Alexandra Căpitănescu este creditată vineri cu 5% șanse de a câștiga Eurovision 2026 — o urcare față de estimările anterioare semifinalei, când România apărea pe locul 8 cu aproximativ 3%. Prestația din semifinala de joi, descrisă în presa de specialitate drept „electrizantă" și una dintre cele mai comentate ale serii, și-a spus cuvântul în ajustarea cotelor.

Cotele pentru România variază între casele de pariuri: Betsson oferă 15, Unibet 13, EpicBet 14, Bet365 12, 7Bet 18, Betano 18, Lad Brokes 13, Bwin 13, Boyle Sports 15 și CoolBet 15. Diferențele între case nu sunt spectaculoase, ceea ce sugerează un consens relativ în piață în privința poziționării României în ierarhia finalei.

Top 10 favoriți la câștigarea Eurovision 2026, vineri 15 mai:

1.    Finlanda — Lampenius & Parkkonen, „Liekinheitin" — 43%

2.    Australia — Delta Goodrem, „Eclipse" — 16%

3.    Grecia — Akylas, „Ferto" — 7%

4.    Israel — Noam Bettan, „Michelle" — 6%

5.    România — Alexandra Căpitănescu, „Choke Me" — 5%

6.    Danemarca — Søren Torpegaard, „Før vi går hjem" — 4%

7.    Bulgaria — Dara, „Bangaranga" — 3%

8.    Italia — Sal Da Vinci, „Per sempre sì" — 3%

9.    Franța — Monroe, „Regarde!" — 2%

10. Malta — Aidan, „Bella" — 2%

Surpriza tabloului: Australia și suișurile din clasament

Cea mai spectaculoasă mișcare din clasamentul cotelor după semifinale o înregistrează Australia. Delta Goodrem, artistă cu o carieră consacrată în muzica pop australiană, a urcat pe locul 2 cu 16% șanse — o poziție pe care nu o ocupa în predicțiile de la începutul săptămânii, când România era pe locul 5 și Australia abia în top 6. Prestația din semifinala de joi a schimbat percepția caselor de pariuri.

Bulgaria, reprezentată de Dara cu piesa „Bangaranga", apare pentru prima dată în top 10 cu 3% șanse — o altă surpriză a ediției, alimentată de un moment scenic energic și bine primit de public.

Cotele nu sunt rezultat

Specialiștii Eurovision și analiștii piețelor de pariuri avertizează în mod constant că aceste estimări nu garantează rezultatul final. Eurovision Song Contest are o istorie bogată de răsturnări de situație. La ediția din 2025, Suedia era favorita cu prima șansă la victorie, iar trofeul a fost câștigat de Austria, cotată pe locul doi. La ediția din 2024, Croația era favorita detașată înainte de finală, dar câștigătoarea a fost Elveția.

Votul publicului, în special, introduce o componentă greu de modelat statistic: reacțiile din seara finalei, staging-ul, conexiunea emoțională cu telespectatorii și efectul de propagare pe rețelele sociale în timp real pot schimba radical ierarhiile față de orice predicție anterioară.

Poziția 24: avantaj sau presiune pentru România?

Dincolo de cote, un factor concret în ecuația finalei este ordinea de intrare în finala Eurovision 2026 de pe 16 mai: România va cânta penultimă, pe poziția 24 din 25, urmată doar de Austria, țara gazdă. Această plasare înseamnă că Alexandra Căpitănescu va urca pe scenă spre finalul show-ului, când publicul și juriile naționale sunt în pragul votului. Cercetările asupra datelor istorice Eurovision arată că pozițiile din a doua jumătate a spectacolului, mai ales cele din ultimele 5–6 locuri, tind să acumuleze mai multe voturi din partea publicului față de intrările din prima parte a serii.

România intră în finala Eurovision 2026 cu o combinație de factori favorabili: o prestație semifinală apreciată, o poziție strategică în running order și o piesă care a generat dezbatere și vizibilitate la nivel internațional pe tot parcursul săptămânii. Marea finală Eurovision 2026 are loc sâmbătă, 16 mai, de la ora 22:00, pe TVR 1 și pe YouTube.

