Surse medicale au declarat, vineri, că, timp de 2 ani, pacientul a fost internat la Spitalul de Psihiatrie din Ştei, judeţul Bihor.

El a început să se simtă rău zilele trecute. Prezenta tuse, febră şi diaree, iar medicii au decis să îl transfere la Secţia de Boli Infecţioase din Arad pentru investigaţii şi tratament.

Vineri, doctorii au stabilit că este vorba despre hantavirus. Cel mai probabil, spun medicii, este vorba despre varianta virusului care nu se transmite de la om la om, ci de la contactul cu rozătoare.

A fost declanşată o anchetă epidemiologică de către Direcţia de Sănătate Publică, atât în Arad, cât şi la spitalul din Ştei.

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a precizat că, în prezent, riscul pentru populaţia generală din Europa din cauza focarului de infecţie cu hantavirus de la bordul unei nave aflate în Oceanul Atlantic este considerat foarte scăzut.

În România, în perioada 2023-2026 s-au înregistrat 15 cazuri de infecţie cu hantavirus.

Specialiştii afirmă că infecţia se transmite în special prin expunerea la excrementele de rozătoare - inhalarea aerosolilor din excrementele uscate, prin inoculare conjunctivală şi prin leziuni ale pielii sau muşcătura de rozătoare.