Ce au postat prințul William și prințesa Catherine cu ocazia aniversării prințului Louis, mezinul familiei | GALERIE FOTO

Imaginea, publicată pe conturile de socializare ale părinţilor săi, William şi Catherine, prinţul şi prinţesa de Wales, îl înfăţişează pe Louis zâmbind, îmbrăcat într-un hanorac albastru cu fermoar şi cu braţele încrucişate.

„La mulţi ani, Louis! Astăzi împlineşti 8 ani!”, este mesajul.

Prinţii de Wales publică o nouă fotografie cu fiecare dintre cei trei copii ai lor, pentru a le sărbători zilele de naştere.

Louis este cel mai mic dintre cei trei şi ocupă locul al patrulea în ordinea succesiunii la tronul britanic.

Potrivit agenţiei de ştiri PA Media, fotografia din acest an a fost realizată de fotograful Matt Porteous în timpul unei vacanţe de familie în Cornwall, în sud-vestul Angliei.

Fotografia de anul trecut arăta că lui Louis îi lipseau cei doi dinţi din faţă, dar acum i-au crescut dinţii permanenţi.