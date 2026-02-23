Cuvântul ”extrem de jignitor”, potrivit Associated Press, a putut fi auzit în timp ce vedetele din filmul „Sinners”, Michael B. Jordan și Delroy Lindo, prezentau premiul pentru cele mai bune efecte vizuale în cadrul ceremoniei de duminică.

Prezentatorul Alan Cumming le-a spus spectatorilor că printre invitații la ceremonie se afla și John Davidson, un activist scoțian pentru persoanele cu sindromul Tourette, care a inspirat filmul nominalizat la BAFTA „I Swear”.

Sindromul Tourette este o tulburare neurologică caracterizată prin mișcări și vocalizări involuntare și repetitive, inclusiv rostirea de cuvinte nepotrivite.

După izbucnire, Cumming și-a cerut scuze publicului de la Royal Festival Hall din Londra pentru „limbajul puternic și ofensator”.

„Sindromul Tourette este o dizabilitate, iar ticurile pe care le-ați auzit în această seară sunt involuntare, ceea ce înseamnă că persoana care suferă de sindromul Tourette nu are control asupra limbajului său”, a spus Cumming. „Ne cerem scuze dacă v-ați simțit ofensați.”

Academia Britanică de Film și Televiziune a făcut referire la declarația lui Cumming când a fost solicitată luni să comenteze incidentul.

Epitetul a putut fi auzit când BBC a transmis ceremonia la aproximativ două ore după evenimentul care a fost live. Postul de televiziune și-a cerut scuze luni, deși cuvântul ofensator putea fi încă auzit pe site-ul de streaming al postului britanic.

„Acest lucru a rezultat din ticuri verbale involuntare asociate cu sindromul Tourette și nu a fost intenționat”, se arată într-un comunicat. „Ne cerem scuze pentru orice ofensă cauzată de limbajul auzit.”

„I Swear” a câștigat două premii BAFTA, inclusiv cel pentru cel mai bun actor pentru Robert Aramayo, care îl interpretează pe Davidson.

Ed Palmer, vicepreședinte al organizației caritabile Tourettes Action, a declarat că BBC ar fi trebuit să ia în considerare cenzurarea cuvântului jignitor.

„Acesta este într-adevăr unul dintre cele mai acute exemple în care o dizabilitate poate provoca, în mod destul de ușor de înțeles, o ofensă enormă cuiva”, a declarat el pentru Times Radio. „Așadar, dacă este preînregistrat acum, atunci cenzurarea lui, de exemplu, ar putea fi un compromis rezonabil.”