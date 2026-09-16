El a precizat că acel candidat a fost amendat cu 200.000 de lei, fiind sancţionaţi contravenţional 13 coordonatori de campanie ai lui Georgescu, dar şi mandatarul financiar. De asemenea, au fost transmise sesizări către Parchetul General.

”O primă chestiune care circulă şi din păcate este promovată de oameni cu expertiză este aceea că anularea alegerilor din anul 2024 a fost făcută de Curtea Constituţională pentru că Autoritatea Electorală Permanentă nu a sesizat Curtea în legătură cu faptul că unul dintre candidaţi a declarat zero bani cheltuieli electorale. Am citat dintr-un distins comentator politolog. Este o afirmaţie fără niciun fel de suport şi asta arată fie rea-credinţă, fie necunoaşterea în profunzime a reglementării legale”, a declarat Adrian Ţuţuianu, miercuri, într-o conferinţă de presă.

El a explicat că decizia de anulare a alegerilor luată de CCR a fost motivată prin faptul că declaraţiile privind bugetul de campanie al lui Călin Georgescu depuse la AEP au fost în contradicţie cu notele de informare ale unor instituţii precum MAI şi SRI.

”Răspunsul este următorul şi rezultă din hotărârea Curţii Constituţionale a României numărul 32/2024, care motivează decizia de anulare a alegerilor pe faptul că declaraţiile depuse la Autoritatea Electorală Permanentă ale unuia dintre candidaţi, referitoare la bugetul său de campanie, pe care l-a raportat ca fiind zero lei, sunt în contradicţie cu datele prezentate în notele de informare ale unor instituţii ale statului, respectiv Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia Generală de Protecţie Internă şi Serviciul Român de Informaţii”, a explicat preşedintele AEP.

El a precizat că Autoritatea Electorală Permanentă are competenţă de control financiar, nu una de investigaţie asupra unor cheltuieli nedeclarate.

”Competenţa Autorităţii Electorale Permanente este una de control financiar asupra sumelor şi cheltuielilor declarate de mandatarii financiari, iar nu o competenţă de investigaţie asupra unor cheltuieli nedeclarate, disimulate în activităţi online finanţate prin canale netransparente, element pe care Curtea îl leagă expres de informaţii din zona de securitate naţională, obţinute şi declasificate ulterior alegerilor. Ca urmare, AEP nu controlează decât post alegeri modul în care au fost finanţate cheltuielile electorale. Evident că Regulamentul 900/2024 asigură astăzi şi nişte pârghii intermediare de verificare a publicităţii politice”, a mai afirmat Adrian Ţuţuianu.

El a reamintit că AEP l-a amendat pe candidatul independent care a declarat zero cheltuieli în campania electorală.

”Este public faptul că am aplicat sancţiuni candidatului independent care a declarat cheltuieli zero, 200.000 de lei au fost achitate în cuantumul redus prevăzut de lege. Au fost sancţionaţi contravenţional 13 coordonatori de campanie ai aceluiaşi candidat independent. A fost sancţionat mandatarul financiar şi au fost transmise sesizări către Parchetul General, cu documente justificative referitoare la desfăşurarea campaniei electorale şi au fost solicitate informaţii de la ANAF referitoare la finanţare.

Neregulele constatate sunt publice şi, ca urmare, concluzia este aceea că AEP nu a rămas pasivă în legătură cu semnalele privind materialele de propagandă ale candidatului care declarase venituri şi cheltuieli zero, ci a sesizat organele competente cu privire la aspecte care depăşeau limitele de atribuţii prevăzute în lege”, a mai transmis preşedintele AEP.