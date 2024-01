(P) Tendințe tehnologice în 2024

2024 va fi anul inteligenței artificiale, indiscutabil. Peisajul afacerilor din acest an va fi remodelat de o confluență puternică a forțelor perturbatoare.

Puterea creativă a IA generativă și priceperea în rezolvarea problemelor vor debloca eficiențe ascunse.

Sustenabilitatea, care nu mai este un cuvânt la modă, se va transforma într-un imperativ strategic, în special atunci când vine vorba de construirea modelelor AI. Iar calculul cuantic, cândva științifico-fantastic, va deschide posibilități odată de neimaginat.

Tehnologia de astăzi evoluează într-un ritm amețitor, permițând schimbări și progrese mai rapide, determinând o accelerare a ratei schimbării. Cu toate acestea, nu numai tendințele tehnologice și tehnologiile emergente evoluează, s-au schimbat mult mai multe, făcând profesioniștilor IT să realizeze că rolul lor nu va rămâne același în lumea contactless de mâine. Și un profesionist IT în 2024 va învăța, dezvăța și reînvăța în mod constant (din necesitate, dacă nu din dorință).

· Inteligența artificială și învățarea automată

Inteligența artificială (AI) a revoluționat lumea în ultimul deceniu, însă cu amprenta accentuată în ultimii ani. Astăzi continuă să fie una dintre noile tendințe tehnologice din cauza efectelor sale notabile asupra modului în care trăim, lucrăm și ne jucăm. AI este deja cunoscut pentru superioritatea sa în recunoașterea imaginii și a vorbirii, aplicațiile de navigare, asistenții personali pentru smartphone-uri, aplicațiile de partajare a călătoriei și multe altele.

Inclusiv în industria de gambling, cazinourile au dezvoltat asistenți virtuali și chatboti pentru a oferi asistență 24 din 24. Există numeroase cazinouri online care platesc sume impresionante pentru a implementa noile tehnologii în vederea oferirii de servicii și experiențe unice jucătorilor.

AI va fi folosită în continuare pentru a analiza interacțiunile pe baza cărora se vor determina conexiunile și perspectivele de bază pentru a ajuta la prezicerea cererii de servicii. Va ajuta autoritățile să ia decizii mai bune cu privire la utilizarea resurselor și pentru a detecta modelele în schimbare ale comportamentului oamenilor prin analiza datelor în aproape în timp real, generând venituri și îmbunătățind experiențe personalizate.

· Realitatea extinsă

Realitatea extinsă cuprinde toate tehnologiile care simulează realitatea, de la Realitatea Virtuală, Realitatea Augmentată la Realitatea Mixtă și orice altceva între ele.

Este o tendință tehnologică semnificativă în acest moment, deoarece toți ne dorim să ne despărțim de așa-numitele granițe reale ale lumii. Prin crearea unei realități fără nicio prezență tangibilă, această tehnologie este extrem de populară în rândul jucătorilor, specialiștilor medicali, precum și în retail și modeling.

· Dispozitive inteligente

Inteligența artificială a jucat un rol esențial în a face lumea noastră mai inteligentă și mai lină. Nu este doar simularea oamenilor, ci și eforturile suplimentare pentru a ne face viața mai ușoară.

Aceste dispozitive inteligente, ce-și vor face apariția în 2024, vor revoluționa numeroase industrii deoarece oamenii de știință lucrează la roboți cu AI, aparate și gadgeturi cu AI și multe altele!

Aproape fiecare loc de muncă are nevoie de aplicații software inteligente pentru a ne face viața profesională mai gestionabilă. Dispozitivele mai inteligente sunt o altă completare a industriei IT. Aproape fiecare job de nivel superior necesită o bună competență IT și automatizare pentru a prospera.

· AI Generativ

AI generativ, o tehnologie de ultimă oră, a revoluționat diverse industrii, permițând mașinilor să creeze conținut care seamănă cu munca generată de oameni. Acesta cuprinde o gamă largă de aplicații, de la generarea de text până la sinteza de imagini și chiar compoziția muzicală.

După stăpânirea AI generativă, indivizii pot îndeplini roluri interesante în domenii precum cercetarea în inteligență artificială, știința datelor și industriile creative.

· Puterea de calcul

Puterea de calcul și-a stabilit deja locul în era digitală, aproape fiecare dispozitiv și aparat fiind computerizat. Experții în știința datelor au prezis că infrastructura de calcul pe care o construim acum va evolua în bine în următorii ani. În același timp, avem deja 5G și ne pregătim pentru 6G. Puterea de calcul generează mai multe locuri de muncă tehnologice în industrie, dar ar necesita calificări specializate pentru a dobândi candidații.

