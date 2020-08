(P) Tehnologia și inovația fac beneficiile extrasalariale mai atractive pentru angajați și angajatori

Up România a dezvoltat un pachet de soluții digitale pentru utilizatorii săi de carduri de beneficii extrasalariale și pentru companiile client, care face posibile comenzile și plățile online sau contacless, livrarea de mâncare, rezervarea de sejururi.

De la declanșarea pandemiei, Up România a accelerat procesul de digitalizare a întregului său portofoliu de soluții pentru motivarea angajaților, astfel încât plățile cu cardurile Up România să fie rapide și sigure, iar beneficiarii de carduri Up să aibă o experiență plăcută în utilizarea acestora.

Up Mobil, una dintre cele mai bine cotate aplicații de finance din România.

Disponibilă în Google Play, App Store și, recent, în App Gallery Huawei, Up Mobil permite vizualizarea PIN-ului direct în aplicație și oferă acces la oferte și discount-uri disponibile de la partenerii Up România, la categorii de produse și servicii, precum: sejururi turistice, meniuri la restaurant, articole pentru casă, cărți, cosmetice, bijuterii.

Plata direct din aplicația Up Mobil, o nouă facilitate pentru utilizatorii de carduri de beneficii Up România

Utilizatorii de carduri Up România – Up Dejun, Up Cadou, Up Cultură și Up Vacanță – care folosesc sistemul de operare Android vor avea posibilitatea plăților direct cu telefonul mobil, atât timp cât acesta are opțiunile de NFC și autentificare prin amprentă sau recunoaștere facială. Această soluție proprie de plată este în fază finală de testare și va fi în curând disponibilă spre utilizare.

Activarea serviciului Apple Pay pentru telefoanele iOS

Utilizatorii Up România pot folosi portofelul electronic Apple Pay pentru toate plățile cu tichetele digitale Up România: Up Dejun, Up Cadou, Up Vacanță și Up Cultură. Astfel, beneficiarii de carduri Up România pot face plăți cu telefonul sau smartwatch-ul Apple fără a mai scoate din portofel cardul de beneficii. Plățile cu cardurile Up România prin Apple Pay presupun înrolarea acestora în aplicația Wallet Apple Pay. Plățile prin Apple Pay se pot face la orice POS care acceptă plăți contactless. Fiecare tranzacție Apple Pay este validată prin Touch ID sau Face ID, ceea ce conferă o siguranță suplimentară tuturor plăților prin Apple Pay. Dispozitivele compatibile cu Apple Pay sunt orice iPhone cu Face ID și Touch ID, tabletele iPad Pro, iPad Air, iPad, iPad Mini 3 și 4, iPad 2017, precum și toate versiunile de Apple Watch.

Comenzi și plăți online la restaurante prin parteneriatul cu Netopia Payments

Prin parteneriatul cu Netopia Payments, cel mai mare procesator de plăți electronice din România, posesorii de carduri Up Dejun și Up Cadou vor avea posibilitatea de a face comenzi și plăți online la restaurantele semnalizate ca partenere în aplicația MobilPayWallet, secțiunea MobilPayDelivery. Pentru ușurința utilizării, selecția de restaurante este geolocalizată în funcție de adresa de livrare.

Pe lângă posibilitatea înrolarii cardurilor Up Dejun și Up Cadou în MobilPayWallter, Up România a dezvoltat parteneriate individuale cu platforme care livrează mâncare caldă, iar scopul nostru este de a extinde cât mai mult rețeaua partenerilor din HoReCa care acceptă comenzile și plățile online prin intermediul cardurilor de masă de la Up România.

Plata prin PayByFace

Beneficiarii de carduri Up România pot plăti în magazinele partenere prin simpla scanare a feței pe un iPad instalat la punctul de vânzare. Pentru aceasta, utilizatorii de carduri Up Dejun și Up Cadou își pot face un cont în aplicația PayByFace, disponibilă atât în AppStore, cât și în Google Play, înregistrarea constând în efectuarea unui selfie, înscrierea datelor cardurilor emise de Up România și setarea unui PIN la alegerea lor. Odată contul creat, cei care doresc efectuarea de plăți prin intermediul PayByFace în locațiile care permit această metodă de plată trebuie doar să solicite folosirea iPad-ului pentru scanarea feței și vor putea achita sume până în 30 de lei fără a folosi mâinile. Pentru sumele mai mari de 30 de lei, se va introduce un PIN pe ecranul iPad-ului pentru un plus de securitate a datelor.

Rezervarea și plata online prin partenerii Up Vacanță

Anul acesta, vacanța în România este cel mai sigur plan de vacanță pe care îl putem avea. De aceea, Up România a venit în întâmpinarea beneficiarilor de carduri de vacanță cu posibilitatea de a rezerva și plăti online pachete turistice oferite de partenerii Up Vacanță, în măsura în care infrastructura digitală a acestora permite acest lucru.

Companiile au, prin acordarea de carduri de beneficii Up România, un întreg univers digital de soluții de motivare pentru angajați mai fideli și performanți. În plus, acordarea cardurilor de beneficii de la Up România – Up Dejun, Up Cadou, Up Vacanță și Up Cultură – vine la pachet cu beneficii fiscale importante pentru angajatori – buget de cheltuieli mai mic, scutiri de impozit, contribuții sociale și patronale, față de aceeași sumă acordată în bani sau prime – și cu 0% efort de gestionare și implementare.

Up România face parte din Grupul Up și deservește peste 20.000 de clienți și 750.000 de beneficiari. Cu o prezenţă de 18 ani în România, compania oferă diverse instrumente de motivare și soluții financiare avantajoase pentru performanța business-ului companiilor:



• Produse și servicii care facilitează viața de zi cu zi a salariaților prin accesul la beneficii în multe domenii - tichete pe suport de hârtie și carduri Up Dejun, Up Cadou, Up Cultură, Up Vacanță, tichete de creșă

• Soluții digitale interactive de incentivare și recompensare – STIM Online

• Servicii dedicate comercianților

• Soluții personalizate pentru modernizarea sectorului de acțiune socială - tichete sociale, tichete sociale pentru grădiniță

• Soluții pentru achiziții inteligente dedicate companiilor mici și mijlocii – IMM - platforma Up Achiziții.