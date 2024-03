(P) Surse de încălzire acceptate în programul Rabla pentru Sobe

La începutul acestui an, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat lansarea programului „Rabla pentru sobe”, prin care este oferit sprijin pentru populație la achiziționarea de aparate pentru încălzirea locuințelor.

Programul prevede acordarea a 70% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar care să nu depășească 10.000 de lei, inclusiv TVA, pentru fiecare aparat de încălzire care deservește o gospodărie.

Practic, în acest moment, românii au de ales dacă rămân la clasica sobă teracotă sau optează pentru echipamente actuale și performante pentru încălzirea locuințelor din mediul rural.

Condiții ale programului Rabla pentru sobe

Bugetul programului Rabla pentru sobe este de 500 de milioane de lei (circa 100 de milioane de euro), iar la momentul redactării acestui articol, proiectul se află în faza de dezbatere publică. Astfel, prin acest program, ar urma să fie finanțată achiziția a circa 50.000 de sobe.

Beneficiarii pot fi solicitanți din 27 de județe, din localități situate în zona montană, potrivit Legii muntelui nr. 197/2018, care își doresc înlocuirea sobelor ineficiente și care poluează în exces, cum sunt cele foarte vechi, de teracotă, cu sobele sau aparatele de încălzire noi și cu randament ridicat.

Acest program este unul pilot, iar în prima fază au fost cuprinse strict localitățile de la munte, din mediul rural. Caracterul programului este multianual și se aplică în unitățile administrativ teritoriale ce sunt organizate la nivel de comună.

Rabla pentru sobe se desfășoară în etape. În primă fază, se publică ghidul de finanțare și un anunț de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanți, iar documentelor vor fi depuse de către primării într-o aplicație. După analizarea acestor documente, se vor publica rezultatele și se pot încheia contractele de delegare. În a doua etapă, beneficiarii vor putea aplica efectiv pentru sprijin și vor primi sprijinul solicitat, prin intermediul primăriilor.

Cine este eligibil în Rabla pentru sobe

Beneficiarii acestui program pot fi persoanele fizice care dețin imobilul pentru care achiziționează noul sistem de încălzire. Mai mult decât atât, domiciliul beneficiarului trebuie să fie același cu imobilul pentru care face cererea. Dacă solicitantul este coproprietar, va depune la delegat și acordul coproprietarilor pentru a participa în acest program de schimbare a sobelor vechi și poluante.

De asemenea, pentru a fi eligibil și a-și schimba sobele vechi cu unele performante, beneficiarul programului nu trebuie să aibă restanțe la plata taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local și cel de stat și nici. Persoanele care sunt condamnate pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească, nu primesc sprijin în acest program.

Ce sobă poți achiziționa cu ajutor de la Stat

Conform Ministerului Mediului, finanțarea se acordă pentru acele dispozitive care au un randament de minimum 80% și care au emisii mici de poluanți. Aparatele pentru încălzirea locuinței trebuie să folosească drept combustibil următoarele: lemne, peleți sau brichete de foc.

Sunt acceptate în program: sobele, termosobele, șemineele, termoșemineele care se încadrează în aceste standarde din Directiva EcoDesign: o putere nominală de 8 kw – 35 kw, emisii de particule (PM) mai mici de 40 mg/mc, randament de minimum 80%, emisii de gaze volatile sub 120 mg/mc, emisii de oxizi de azot sub 300 mg/mc și emisii de monoxid de carbon sub 1.500 mg/mc.

Scopul programului de înlocuire a sobelor vechi din teracotă sau din alte materiale este atât de îmbunătățire a confortului românilor, cât și de diminuare a numărului de arbori care ajung anual pe foc și de reducere a noxelor.

