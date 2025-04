(P) Sănătatea mintală și tehnologia: Experții în sănătatea mintală Alina Robu și Diana Nemes explică ce este NeuroFeedback

NeuroFeedback este tehnologia care reglează activitatea cerebrală și sprijină calitatea vieții. Terapia validată științific și cu peste 50 de ani de utilizare este acum și în România.

Ritmul alert și presiunea socială ne fac de multe ori să neglijăm sănătatea mintală. Efectele apar, iar pe termen lung se pot transforma în simptome serioase ce nu mai pot fi ignorate. Stresul, anxietatea, depresia și burnout-ul sunt parte din viața multor oameni, acestea fiind și posibile cauze pentru probleme de sănătate fizică. Alina Robu și Diana Nemes au cabinete deschise în 10 orașe din țară.

1. Ce este NeuroFeedback?

NeuroFeedback este o terapie bazată pe știință ce are drept scop reglarea activității cerebrale. Fiecare afecțiune produce dezechilibre la nivelul creierului, iar acestea se traduc prin scăderea calității vieții.

Neurofeedback folosește un aparat care măsoară undele cerebrale, printr-un proces numit electroencefalogramă (EEG). Acest aparat oferă feedback vizual sau auditiv, pentru ca pacientul să poată observa în timp real cum evoluează activitatea creierului.

Această terapie este realizată de către specialiști în sănătatea mintală, formați în NeuroFeedback. Procesul este non-invaziv, confortabil și cu rezultate pe termen lung. Înainte de a începe terapia, este necesară realizarea unui BrainMap. Acesta reprezintă o analiză ce formează o hartă a activității cerebrale. Se colectează informații din peste 80.000 de puncte ale creierului pentru vedea cu exactitate unde sunt dezechilibrele, ce zone sunt hiperactivate sau subactivate și pentru o înțelegere profundă a funcționării fiecărui client ce vine la noi.

2. Pentru cine este NeuroFeedback?

NeuroFeedback este pentru acei oameni care se preocupă de calitatea vieții lor și care își doresc vieți mai bune. Fie că este vorba de oameni cu diverse patologii sau de oameni sănătoși, NeuroFeedback poate aduce schimbări majore în viețile lor. Peste 15.000 de oameni ne-au vizitat cabinetele și au beneficiat de terapie 100% personalizată și adaptată nevoilor lor.

La început, când am deschis primul cabinet în Brașov, oamenii erau foarte reticenți față de NeuroFeedback, deoarece nu mai auziseră de acest tip de terapie până în momentul acela. Am avut oamenii cu patologii extrem de complicate, fiindcă doar aceia încercau NeuroFeedback, ca fiind „ultima soluție care le-a rămas”. După ce rezultatele au început să apară și am deschis mai multe cabinete și în alte orașe din țară, au început să vină oameni și cu patologii mai blânde sau chiar oameni sănătoși. Lucrăm atât cu: depresie, anxietate, dependențe, stres, autism, ADHD, cât și cu: migrene, tulburări hormonale, tinitus, tulburări alimentare și nu în ultimul rând, cu persoane ce vor să atingă performanța cognitivă. În concluzie, lucrăm cu oamenii ce vor să își îmbunătățească viața și să-ți dezvolte abilitățile.

3. Când este recomandată această terapie?

Recomandăm NeuroFeedback atunci când simți că nu mai vrei să continui ca până acum și când știi cât de importantă este prevenția. Această terapie are nevoie de consecvență și dedicare. Nu ajunge să mergem la 2-3 ședințe și să ne așteptăm la minuni. Știința are nevoie de timp, de răbdare și de implicare 100%. Orice persoană, indiferent de vârstă sau probleme poate veni la noi și va beneficia de rezultate sigure și durabile. Asta oferim noi, profesionalism și rezultate. Dar ca în orice relație, e nevoie de efortul ambelor părți ca să funcționeze. Atât timp cât oamenii ascultă de indicațiile noastre și vin la ședințe, rezultatele nu vor întârzia să apară.

De multe ori oamenii apelează la terapie în momentul în care nu mai pot duce problemele de natură fizică sau psihică și vor un restart. Noi le recomandăm oamenilor să acorde o mai mare atenție și prevenției. Nu este nevoie să ajungem să suferim pentru a avea grijă de noi. Prevenția este extrem de utilă și te poate salva de multe neplăceri.

4. În ce țări se mai folosește?

NeuroFeedback este o terapie relativ nouă în România, dar în alte zone ale lumii se folosește de mult timp. Câteva dintre țările ce folosesc această tehnologie sunt: Statele Unite ale Americii, Canada, Germania, Japonia, Marea Britanie, Olanda, Suedia și Elveția. Țările dezvoltate recunosc importanța atât a sănătății mintale, cât și a tehnologiei care facilitează sănătatea mintală.

Institutul a apărut din nevoia celor două specialiste în sănătatea mintală, Alina Robu și Diana Nemes de a-și duce rezultatele din cabinete la un alt nivel. De multe ori oamenii ajungeau să stagneze în terapie, lucru care le intriga pe cele două fondatoare. După studii și cercetări, au ajuns la BrainMap și Neurofeedback, au crezut în acestea și au facilitat apariția lor în țară, mai exact în Brașov.

