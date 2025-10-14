(P) Românii aruncă mâncare cât să încarci 62.500 de TIR-uri, anual. Cum combate Nestlé risipa alimentară

Nestlé România propune un exercițiu de imaginație care ne oferă o perspectivă concretă a ceea ce înseamnă risipa alimentară în România, mai ales într-o perioadă economică dificilă, după cum explică Nicoleta Tupiță, dietetician autorizat și Manager Nutriție Nestlé Europa de Sud-Est.

De ce a fost necesar un exercițiu de imaginație pentru a vedea ce înseamnă risipa alimentară?

Dincolo de anumiți factori de mărime, foarte puțini oameni pot cuantifica cu adevărat ce înseamnă numerele mari. Putem ”vedea” o mașină de o tonă, un camion de patruzeci de tone, un vapor de zece mii de tone, dar mai departe, e nevoie de un pic de imaginație ca să vizualizezi ce înseamnă 2,5 milioane de tone de deșeuri alimentare, care se adună din orașe, sunt transportate în afara loc și depozitate undeva. Dacă cele 2,5 milioane de tone de mâncare aruncată ar trebui transportate dintr-o dată, ar fi necesare 62.500 de autocamioane cu remorcă TIR, care s-ar înșirui într-o coloană lungă de 875 kilometri, aproape cât distanța rutieră dintre Constanța și Satu Mare – ținând cont de capacitatea de transport a unui autocamion și lungimea acestuia. Aceasta este realitatea pe care noi, printre alții, încercăm să o schimbăm, să reducem risipa alimentară, promovând în același timp un stil de viață echilibrat și adaptat la contextul economic.

Și ce face Nestlé pentru a contribui la scăderea risipei alimentare?

Modul în care Nestlé România și-a adaptat portofoliul de produse pentru a evita risipa alimentară este ilustrativ: majoritatea produselor (cereale, batoane, tablete) sunt astfel porționate încât să fie ușor de consumat complet, iar pe ambalaje sunt precizate porțiile. Anul trecut a fost lansat primul Ghid de Nutriție a Copiilor din România scris de dieteticieni autorizați de la Asociația Dieteticienilor din România cu sprijinul Nestlé, pentru părinții care au nevoie de informație bazată pe dovezi și inspirație pentru alimentația copiilor. De asemenea, compania a susținut crearea de culegeri de rețete speciale de la părinți pentru părinți și a finanțat campanii de informare și educare a consumatorilor în privința evitării risipei alimentare. Nu în ultimul rând, Nestlé România donează anual în jur de 60 de tone de produse către Banca pentru Alimente, pentru a le salva de la risipă și distrugere, ajutând astfel beneficiarii Băncii.

Cum comunicați către consumatori chemarea la reducerea risipei alimentare?

Pentru a sensibiliza consumatorii, Nestlé România a lansat noua campanie „Când risipa e prea mare, NutriPorția readuce pofta de echilibru”, sub egida NutriPorția, ghidul pentru o alimentație echilibrată, construit pe două principii: diversitate și cantitate, și care este acum extins și pentru adulți. Prin această campanie, Nestlé își propune să atragă din nou atenția asupra fenomenului de risipă alimentară din România, să arate ce se poate face pentru a evita și cum poate ajuta instrumentul NutriPorția la crearea unei liste de cumpărături, a unui meniu echilibrat pentru toată familia pe săptămână, evitând astfel risipa și costurile suplimentare. Campania se derulează pe canalele proprii, dar și în presa scrisă, digital și cu ajutorul unor influenceri care ajung la mai multe comunități, de la tinerii din Generația Z până la părinți.

