(P) Piața IT din România, creștere accelerată în 2025. Ce rol are platforma Contact Center omnichannel Daktela

Piața IT din România, creștere accelerată în 2025. Ce rol are platforma Contact Center omnichannel Daktela

Industria IT din România va avea parte de o creștere accelerată în anul 2025 prin prisma dezvoltării soluțiilor inovative din ecosistem, țara noastră urmând să devină un hub important pentru dezvoltarea tehnologică în Europa Centrală și de Est.

Unul dintre domeniile care beneficiază de o dezvoltare rapidă este sectorul Call & Contact Center, întrucât platformele de tip omnichannel, cum este Daktela, joacă un rol esențial în transformarea modului în care companiile gestionează relațiile cu clienții.

Tranziția companiilor către tehnologii avansate

România a devenit, în ultimul deceniu, una dintre cele mai dinamice piețe IT din Europa, cu un sector în expansiune rapidă care adresează o gamă largă de nevoi, de la dezvoltare software personalizată la soluții inovative de infrastructură IT. Potrivit datelor recente, în 2025 industria IT din România ar putea înregistra o creștere semnificativă, având în vedere atât evoluția rapidă a tehnologiilor emergente, cât și sprijinul guvernamental pentru dezvoltarea digitalizării în diverse sectoare economice.

Unul dintre factorii cheie ai acestei creșteri rapide îl reprezintă tranziția multor companii din România către tehnologii avansate, care să le ajute să rămână competitive pe o piață globală tot mai exigentă. O componentă importantă este integrarea soluțiilor IT care îmbunătățesc eficiența și performanța organizațiilor, iar aici, platformele moderne de call center devin o piesă esențială a puzzle-ului digital.

Daktela, platforma Omnichannel de Call Center și Customer Support

Daktela este o platformă omnichannel (all-in-one) de Call Center, care reunește toate canalele de comunicare într-o soluție integrată, oferind companiilor posibilitatea de a interacționa cu clienții lor printr-o gamă largă de canale, inclusiv telefon, e-mail, chat, social media și altele. Fiind un software scalabil, Daktela ajută companiile care vor să îmbunătățească experiența clienților, să optimizeze procesele interne prin automatizare, reușind astfel să crească nivelul de satisfacție al clienților.

Platforma permite agenților să gestioneze toate interacțiunile cu clienții dintr-o singură interfață, eliminând necesitatea de a folosi mai multe aplicații pentru diferite canale de comunicare. Astfel, se reduce timpul de răspuns și se îmbunătățește experiența generală a clientului, aspecte esențiale pentru succesul pe termen lung al unei companii.

Avantajele Daktela pentru piața IT din România

Automatizarea și eficiența operațională. Unul dintre cele mai mari avantaje este integrarea automată a proceselor interne. Prin utilizarea unui soft Call Center, agenții accesează rapid informațiile necesare, automatizează fluxurile de lucru și rezolvă solicitările clienților mult mai rapid decât în trecut. Flexibilitate și scalabilitate. Daktela oferă o soluție scalabilă care se adaptează pe măsură ce companiile se dezvoltă. Indiferent dacă vorbim despre o mică afacere sau o corporație, Daktela gestionează volume mari de interacțiuni și poate fi personalizată pentru a satisface nevoile fiecărui client. Experiență omnichannel pentru clienți. În 2025, așteptările consumatorilor vor continua să evolueze, iar aceștia vor căuta un mod eficient și integrat de a comunica cu companiile. Call Center app-urile care permit interacțiunea prin multiple canale sunt acum un standard, nu o opțiune. Daktela integrează toate aceste canale (apeluri, sms, e-mailuri, webchat, rețele sociale), permițând agenților să răspundă într-un mod fluid și rapid. Astfel, indiferent dacă un client începe o conversație prin telefon și o continuă pe webchat sau rețelele sociale, istoricul interacțiunii va fi păstrat, iar experiența utilizatorului va fi optimizată. Analiză și raportare avansată. Daktela oferă funcționalități avansate de raportare și analiza performanței, esențiale pentru orice call center modern. Prin monitorizarea în timp real a activității agenților și analiza interacțiunilor cu clienții, companiile obțin informații valoroase despre eficiența operațională și satisfacția clienților.

“Pe măsură ce companiile românești se orientează tot mai mult către digitalizare, platformele de Call Center omnichannel vor deveni indispensabile. Daktela nu doar că sprijină transformarea digitală, dar contribuie și la creșterea competitivității companiilor pe o piață globală dinamică. Daktela ajută, astfel, România să rămână în topul țărilor care adopte cele mai avansate tehnologii IT, stimulând dezvoltarea rapidă a sectorului și a întregii economii” a declarant Mihai Nica, Country Manager Daktela.

Daktela oferă posibilitatea de a testa funcționalitățile software-ului accesând un Demo Gratuit, pe www.daktela.ro, timp de 14 zile, fără abonament.

