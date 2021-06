(P) Parodontoza sau boala parodontala

Denumită și boala parodontală, parodontoza este o afecțiune care se manifestă prin deteriorarea parodonțiului (complexul morfologic funcțional care asigură fixarea dinților în osul maxilar).

La nivelul gingiilor apar inflamații și infecții, în cazuri avansate chiar pungi de puroi, care distrug țesutul moale și afectează structura osoasă, astfel încât dinții încep să dezvolte un grad de mobilitate ridicat.



În prima fază apare gingivita - care este inflamația gingiei. În mod normal, gingiile sănătoase sunt ferme și de culoare roz pal. Gingivita se manifestă prin modificarea culorii gingiei - devine roșu închis și a consistenței sale - devine moale. Totodată și papilele interdentare se inflamează și se desprind de pe dinți, apare disconfort, gingiile sângerează ușor, chiar și la periajul cu periuța de tip soft.

Boala evoluează spre structurile profunde, urmează retragerea gingiilor, antrenând apoi și osul alveolar, urmate de apariția pungilor parodontale (buzunărașe formate între os și dinte în care se vor acumula bacterii, tartru). În final,treptat dinții sunt expulzați din alveolele dentare.



Care sunt cauzele apariției parodontozei?

Ce este tartru și cum îl eliminăm?



Parodontoza are drept cauză principală placa bacteriana care se transformă în tartru. Placa bacteriana este o peliculă moale și lipicioasă formată din bacterii şi zaharuri, care se acumulează în permanenţă pe dinţi mai ales dacă periajul este deficitar. Bacteriile se adună în permanenţă în cavitatea bucală. Acestea se hrănesc cu substanţe din alimentele pe care le consumăm şi cu salivă.

este un depozit dur, de culoare brun-negricioasă, vizibil imediat, rezultat în urma calcifierii (întăririi) plăcii bacteriene care se depune pe suprafața dinților și gingiilor. Așadar, prin mineralizare cu sărurile din salivă, în timp, dacă nu este îndepărtată constant, placa dentară se transformă în tartru.

Mai mult, nu se poate scăpa de tartru prin periajul dinților și folosirea aței dentare - este nevoie de un detartraj profesional pentru a-l îndepărta. Îndepartarea tartrului se face numai de către medicul stomatolog, în cadrul unei programări pentru detartraj complet. Aparatul pentru curățarea tartrului folosește ultrasunetele care sparg depunerile de tartru și le îndepărtează de pe dinți, fără a afecta smalțul dinților. Jetul de apă pe care îl emite aparatul de detartraj are mai multe roluri: spală dinții de bucățile de tartru, masează suprafața gingiilor și răcește dinții având un efect calmant în timpul procedurii.

Pe lângă igiena deficitară, alți factori care influențează apariția parodontozei sunt:



• fumatul excesiv

• trauma ocluzală

• obiceiuri alimentare vicioase

• dereglări hormonale

• afecțiuni medicale (diabet zaharat, anemie, leuc

• emie, hipovitaminoza C, etc)

• factori genetici



Simptomele parodontozei



Debutul parodontozei nu este marcat de dureri sau stări acute de disconfort. Primele semne sunt reprezentate de sângerări ușoare la periaj, sensibilitate gingivală și inflamarea papilelor interdentare care sunt ignorate, în loc să fie un semnal de alarmă care să aducă pacientul la vizita stomatologică.



Semnul principal al bolii parodontale este inflamația gingiei care apare ca răspuns al organismului prin sistemul său de apărare (imunitar) la atacul produs de toxinele eliminate de bacteriile acumulate pe dinte. Între timp, după instalarea plăcii bacteriene și chiar a tartrului, simptomele parodontozei se manifestă prin:



• Halitoză - respirație urât mirositoare

• Retragerea gingiilor în urma inflamatiei și dezvelirea rădăcinii dinților

• Senzație de disconfort și sensibilitate la alimente calde sau reci

• Apariția abceselor parodontale

Boala parodontală evoluează în general destul de lent, pe parcursul a mai multor ani, fără durere semnificativă. Din această cauză, mulți pacienți ignoră primele semne apărute permițând bolii parodontale să progreseze către forme grave, atunci când medicul nu mai poate face mare lucru. De aceea, controalele periodice la medicul dentist au o importanță majoră în prevenirea și detectarea precoce a stadiului în care se află boala parodontală, astfel încât să poată fi tratată corespunzător, cu eforturi și cheltuieli minime.



„Desi afectiunile parodontale (parodontoza – numita si „silent killer”) afecteaza in mod surprinzator 1 din 3 persoane, rezultatul final fiind pierderea dintilor, aceasta boala este tratata cu superficialitate de catre majoritatea pacientilor. Pacientii tineri nu sunt feriti de atacul bacterian si implicit de boala parodontala. Devine astfel obligatorie prezentarea la medicul stomatolog pentru controale regulate, menite a realiza un diagnostic precoce al bolii parodontale, pentru copiii cu antecendente parodontale in familie”, aflam de la dr. Mihnea Velisarato medic stomatolog in cadrul DentalMed Luxury Dental Clinic.



Diagnosticare și tratament parodontoză



Tratamentul bolii parodontale este stabilit ținând cont de gradul de inflamație, deteriorarea țesutului osos și adâncimea pungilor parodontale. După o examinare a cavității orale a pacientului, medicul specialist parodontolog va putea evalua situația reală și stadiul acestei afecțiuni.

Nu există un tratament universal pentru parodontoză, astfel că în urma ședinței de diagnostic, tratamentul va fi individualizat, în funcție de faza evolutivă și cauzele determinante. Se vor efectua examinări paraclinice (radiografii panoramice, bilanț radiologic, computer tomograf CBCT), urmate de măsurarea pungilor parodontale realizată clasic sau cu ajutorul tehnologiilor digitale, iar dacă va fi necesar și analize de sânge pentru completarea tabloului clinic de investigații.

În cadrul clinicilor DentalMed se utilizează echipamente de ultimă generație pentru a obține stoparea evoluției afectiunilor parodontale, ajutând pacientul să își mențină pe arcadă cât mai mult timp dinții naturali. Se practică:



• Terapia cu Laser Therapy și GBT, care reprezintă un tratament minim invaziv, prin care se realizează tratamente parodontale eficiente. În stomatologia modernă, terapia laser elimină bisturiul și suturile, oferind un confort crescut pacientului datorită recuperării rapide post-operatorii

• Tratament cu AirFlow, precum și alte terapii de injectare antibiotic și operații parodontale cu biomateriale incluse.

• Operatia parodontală regenerativa Flap Debridement (FD) cu regenerare tisulara (GTR – Guided Tissue Regeneration) si biomateriale de regenerare.

„Tratamentul activ al bolii parodontale este doar cel de natura chirurgicala, in situatia in care pungile parodontale depasesc 4-5 mm. Infectia aflata in pungile parodontale se elimina prin chiuretaj minutios, se aditioneaza biomateriale de ultima generatie pentru a ajuta refacerea masei osoase diminuata datorita bolii si, nu in ultimul rand, se readuce gingia la nivelul initial prin tehnici specifice de sutura. De multe ori in fazele incipiente ale bolii parodontale este suficienta realizarea detartajului si periajului (initial preparation). Ulterior, se poate efectua un chiuretaj subgingival (root planning). In fazele in care pungile parodontale depasesc 4-5-6 mm tratamentul de electie este cel chirurgical exclusiv si regenerativ Flap Debridement (FD) cu regenerare tisulara (GTR – Guided Tissue Regeneration).” declara dr. Dragos Popescu, medic stomatolog in cadrul DentalMed Luxury Dental Clinic. specializat în tratamentul parodontozei.

Când afecțiunea nu este avansată, tratamentul pentru paradontoză poate include proceduri mai puțin invazive, precum:



• Igienizarea orală a cavității orale și decontaminarea bacteriană cu laser, eliminarea tartrului supragingival și subgingival (root planning) dacă e cazul

• Curațarea și netezirea suprafețelor radiculare pentru a descuraja acumularea de tartru

• Biostimulare și infiltrații locale pentru regenerare celulară și vindecare mai accelerată.

Tratamentul bolii parodontale este complex și urmărește oprirea evoluției bolii, prevenirea distrugerii țesutului parodontal, controlul infecției și imobilizarea dinților (în stadii avansate). Cu o evaluare atentă, diagnostic corect și investigații minuțioase, este deci posibil să oprim evoluția bolii parodontale.