(P) INIM Institute coordonează BEING România - un program internațional inovator în domeniul sănătății mintale a tinerilor

InIm Institute este parte a programului BEING care reprezintă o inițiativă internațională pentru sănătatea mintală a tinerilor care susține cercetarea și inovația în 13 țări.

Inițiativa este găzduită de Grand Challenges Canada în parteneriat cu Fundația Botnar, United for Global Mental Health, Global Affairs Canada și National Institute for Health and Care Research.

Împreună cu 7 șapte co-parteneri, InIm Institute colaborează pentru a realiza un proces de identificare a organizațiilor care se ocupă cu programe sau proiecte pentru sănătatea mintală a tinerilor. Ca element unic între cele 13 țări, Inim Institute a decis să formeze un consorțiu, alături de alte 7 organizații: Global Development; Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul de Sănătate Publică și Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie; Asociația de Psihoterapie Pozitivă; Evo Cariera; Observatorul Român de Sănătate; Federația Tinerilor Clujeni.

Elementul cheie al proiectului constă într-o cercetare colaborativă, menită să identifice nevoile și oportunitățile la nivelul întregului sistem din România și să implice principalii actori interesați de sănătatea mintală (organizații, grupuri formale și informale, sau instituții cheie), într-o acțiune amplă de dezvoltare a unui sistem, în vederea transformării.

În luna martie, a fost demarată prima faza a proiectului Being România, în care InIm Institute s-a concentrat pe activități de planificare strategică a proiectului după cum urmează:

Maparea (cartografierea) datelor privind sănătatea mintală a tinerilor din România.

Identificarea lacunelor și diferențelor în evidențele existente privind starea de sănătate mintală și a stării de bine a tinerilor.

Organizarea de consultări cu părțile interesate, pentru a umple golurile de informație și a identifica prioritățile de cercetare și nevoile de intervenție la nivelul țării.

Adunarea de grupuri de interes, din diverse domenii, pentru a identifica o agendă a sănătății mintale cu potențial de a stimula schimbarea în rândul populației din România.

Proiectul Being România a ajuns astăzi la cea de-a doua fază, care presupune analiza contextuală a sănătății mintale în rândul tinerilor din țară. În această fază de proiect, consorțiul își propune să identifice factorii care influențează sănătatea mintală a tinerilor și să analizeze contextul național în această privință. Ulterior, analiza va reprezenta o bază importantă în etapele următoare de consultare și implicare a părților interesate de acest proiect.

Faza 3 - Consultarea părților interesate

Faza 4 - Implicarea părților interesate

Faza 5 - Consolidarea rețelei părților interesate

Faza 6 - Diseminarea raportului la nivel național

Prin intermediul proiectului Being România, InIm Institute își propune să obțină o analiză solidă care să stea la baza viitoarelor proiecte menite să sprijine tinerii din România în dezvoltarea lor, atât mintală, cât și educațională.

„BEING România este un proiect național de cercetare, inovare și advocacy ce implică tinerii în crearea unui sistem în care să se simtă bine, împliniți și motivați. Proiectul BEING este o invitație la o reflecție colectivă a ceea ce definește rolul și impactul sănătății mintale în dezvoltarea viitorului unei națiuni.” – Simona Baciu, fondatoarea InIm Institute.

Înscrierea în acest proiect, în calitate de stakeholder, poate fi realizată în următorul link.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 12-04-2023 17:00



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.