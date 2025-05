(P) Harvard lansează pentru 32Academy un program avansat în chirurgie parodontală și implantologie

32Academy este platforma internațională de educație medicală continuă fondată în România, ce lansează programul „Mastering Regeneration in Periodontics and Implantology” – un program intensiv, avansat, cu participare limitată, desfășurat în Boston, USA, în perioada 6–10 octombrie 2025.

Programul a fost creat special de către Harvard School of Dental Medicine pentru 32Academy, consolidând poziția acesteia ca hub educațional validat internațional. Este un pas remarcabil pentru comunitatea stomatologică din regiune și o recunoaștere directă a standardului academic oferit de 32Academy.

„Faptul că Harvard School of Dental Medicine a dezvoltat acest program special pentru 32Academy reprezintă o recunoaștere valoroasă a angajamentului nostru față de educația medicală de elită. La 32Academy, credem că dezvoltarea nu se oprește niciodată și construim contexte educaționale avansate, care depășesc barierele geografice și aduc împreună lideri din practica clinică și cercetarea științifică. Prin acest program, oferim medicilor stomatologi nu doar acces la cunoștințe de ultimă generație, ci și oportunitatea de a interacționa cu o rețea internațională de experți. Este un pas important pentru toți cei care își doresc să evolueze profesional, într-un mediu academic cu adevărat remarcabil”, declară Sorin Raicu, Business Director 32Academy.

Educație aplicată în regenerare orală, livrată de lideri Harvard School of Dental Medicine

Dezvoltat exclusiv pentru 32Academy de Harvard School of Dental Medicine, programul „Mastering Regeneration in Periodontics and Implantology” depășește formatul tradițional al unui curs. Este o ocazie rară de a aprofunda regenerarea țesuturilor moi și dure într-un cadru exclusivist, sub îndrumarea directă a peste 10 experți internaționali.

Pe parcursul celor cinci zile de formare avansată, cursanții vor aprofunda principiile biologice ale regenerării parodontale și periimplantare, vor învăța să aplice corect protocolul clinic de tratament, de la evaluarea inițială până la intervenția chirurgicală și să integreze strategiile regenerative în planificarea și execuția tratamentelor complexe. Programul pune accent și pe evaluarea stabilității pe termen lung a rezultatelor, asigurând astfel aplicabilitate imediată în practica zilnică.

Programul este susținut integral în limba engleză și gândit pentru un număr limitat de participanți – 25 la număr – tocmai pentru a asigura interacțiune directă cu lectorii și o experiență educațională personalizată. La final, fiecare participant va primi un certificat de absolvire emis de Harvard School of Dental Medicine Continuing Education, o recunoaștere internațională a participării într-un program personalizat de formare avansată.

Pentru informații complete despre program și detalii privind procesul de înscriere, medicii interesați sunt invitați să acceseze site-ul oficial 32Academy și să urmărească actualizările publicate pe canalele de social media ale platformei. Pentru întrebări directe, echipa 32Academy poate fi contactată prin intermediul formularului disponibil online.

Harvard School of Dental Medicine (HSDM), fondată în 1867 este una dintre cele mai prestigioase instituții din lume în domeniul educației și cercetării stomatologice. A fost prima școală de medicină dentară integrată într-o universitate din Statele Unite și a redefinit constant standardele pregătirii în domeniul sănătății orale, îmbinând excelența clinică cu inovația științifică în științele biomedicale. Situată în Longwood Medical Area din Boston, HSDM beneficiază de colaborări strânse cu spitale de renume mondial, centre de cercetare și întreaga comunitate academică Harvard. Școala este dedicată nu doar formării noii generații de lideri în medicina dentară, ci și progresului global în sănătatea orală, reducerii inegalităților și integrării medicinei dentare în sistemul larg de sănătate.

32Academy este o platformă educațională internațională dedicată dezvoltării profesionale a medicilor stomatologi. Printr-un portofoliu extins de cursuri, evenimente și workshopuri practice, 32Academy oferă acces la cunoștințe specializate, tehnici moderne și expertiză clinică de top.

Platforma are ca misiune susținerea evoluției profesionale a medicilor, oferindu-le contexte educaționale relevante și un cadru prin care pot interacționa cu unii dintre cei mai apreciați lectori naționali și internaționali din domeniu. Programele 32Academy sunt concepute pentru a oferi o experiență de dezvoltare profundă, centrată pe practică, dialog real și excelență clinică – contribuind la formarea unei comunități unite de profesioniști care cresc împreună.

