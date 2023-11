(P) Energie, climă și resurse - prioritățile PENNY pentru un viitor mai bun

Pentru că pune preț pe dezvoltarea într-un mod sustenabil, compania și-a definit trei piloni principali sub care acționează strategic și cu grijă pentru mediu și comunitate: Sortiment sustenabil, Energie, climă și resurse, Angajați și societate.

Pilonul Energie, climă și resurse se referă laoptimizarea consumului de energie în magazine, la promovarea energiei regenerabile și reducerea emisiilor de carbon la nivelul activității întregii companii.

În cadrul PENNY (atât în magazine, dar și în centrele logistice sau în sediul central al companiei) sunt implementate măsuri pentru gestionarea eficientă a resurselor, pentru reducerea cantității de deșeuri prin încurajarea reciclării și economisirea apei, dar și prin încurajarea unui comportament responsabil față de resurse și mediu în rândul angajaților.

În vederea atingerii obiectivelor asumate sub pilonul Energie, climă și resurse, PENNY continuă dezvoltarea programelor de eficiență energetică, desfășoară parteneriate specifice, ce vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor de sustenabilitate, susține și dezvoltă sisteme de digitalizare și inovare tehnică ce contribuie la gestionarea optimă a resurselor și a aspectelor legate de mediu, construiește magazine prietenoase cu mediul și eficiente din punct de vedere energetic, certificate conform standardului BREEAM in Use.

În același timp, compania păstrează și dezvoltă procese operaționale ce contribuie semnificativ la reducerea impactului negativ asupra mediului, aspectelor sociale și economice.

Pentru anul financiar 2022, echipa locală a definit patru domenii principale de acțiune: „Protecția climei“, „Conservarea resurselor“, „Logistică și mobilitate“ și „Clădiri verzi“. O serie de acțiuni specifice au fost desfășurate sub cele patru domenii-cheie:

· Continuarea măsurilor de reducere sau chiar eliminare a gazelor fluorurate în activități (înlocuirea refrigeranților în magazine și realizarea unei strategii pentru înlocuirea sistemului de frig din cadrul celui mai vechi depozit PENNY)

· Urmărirea în continuare a extinderii rețelei de panouri fotovoltaice, inclusiv la nivel de centre logistice

· Îmbunătățirea și utilizarea sistemului smart de monitorizare la distanță a consumurilor de energie

· Extinderea rețelei stațiilor de încărcare pentru mașini electrice

· Optimizarea continuă a proceselor operaționale pentru a asigura eficiența energetică și conservarea resurselor, fiecare decizie bazându-se pe studii și date cantitative

Specific, PENNY și-a setat obiectivul de a atinge neutralitatea climatică până în 2040. În ultimul an de raportare, 2022, progresele înregistrate aduc compania cu un pas mai aproape de acest obiectiv:

· Reducerea cu 11% a emisiilor de CO2-eq;

· Scăderea cu 6% a consumului specific de energie electrică;

· Producția internă a 6.242 MWh de energie verde cu 64 sisteme de panouri fotovoltaice;

· Nici un magazin propriu nu este încălzit pe bază de combustibili fosili;

· Până acum au fost instalate stații de încărcare pentru mașini electrice în 53 de amplasamente.

Nu în ultimul rând, doar în anul 2022, 23 de magazine au fost certificate BREEAM In-Use, un standard de evaluare a performanței durabile a clădirilor existente, inclusiv a magazinelor. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) este un sistem de evaluare dezvoltat în Regatul Unit și folosit la nivel global, ce implică evaluarea a trei aspecte principale:

· Management: Se analizează modul în care compania gestionează și operează clădirea în scopul optimizării performanței durabile.

· Utilizare: Se evaluează impactul direct al utilizării clădirii asupra mediului, inclusiv consumul de energie, apă și alte resurse.

· Mediu intern: Se analizează calitatea mediului din clădire, inclusiv calitatea aerului, iluminatul, nivelurile de zgomot și confortul termic.

Prin inițiativele sale sustenabile și angajamentul față de comunitate, PENNY România își dorește să arate că un model de afacere sustenabil poate aduce beneficii atât mediului înconjurător, cât și comunităților locale.

Mai multe informații despre acțiunile și strategia companiei pot fi accesate răsfoind Raportul de sustenabilitate pentru anul 2022.

Dată publicare: 29-11-2023 17:49



