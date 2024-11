(P) 7 modalități eficiente prin care poți preveni durerile de spate

Dar vestea bună e că există câteva obiceiuri ușor de adoptat, care nu doar că îți protejează spatele, ci pot face diferența între o zi activă și una petrecută pe canapea. Descoperă șapte metode eficiente pentru a-ți menține spatele sănătos și fără dureri:

Fă mai multă mișcare

Când te doare spatele, primul instinct e să te odihnești și să eviți orice efort. Dar, de fapt, mișcarea regulată, chiar și sub formă de plimbări scurte, este esențială pentru a întări musculatura spatelui și a preveni rigiditatea acestuia. Exercițiile de întărire a mușchilor abdominali și lombari creează un „corset natural” pentru coloana ta vertebrală, protejând-o de efort. De asemenea, yoga, pilates sau tai chi nu doar că îmbunătățesc flexibilitatea, ci și alungă tensiunea acumulată în mușchi. Gândește-te la mișcare ca la o modalitate de a-ți păstra spatele relaxat și de a preveni apariția durerilor.

Optează pentru încălțăminte potrivită

Încălțămintea confortabilă și bine aleasă nu este doar o chestiune de modă, ci poate influența sănătatea spatelui tău. Pantofii care susțin bine arcul piciorului și oferă stabilitate reduc stresul asupra articulațiilor și ajută la menținerea unei posturi corecte. Dacă petreci mult timp în picioare, evită tocurile înalte și alege modele cu amortizare bună. De exemplu, adidasii barefoot îți permit o mișcare naturală și reduc tensiunea asupra spatelui. Iar pentru casă, încălțămintea cu suport ergonomic din materiale naturale, precum pantofii de interior din lana, oferă confort și sprijin fără să-ți streseze coloana.

Controlează-ți greutatea

Greutatea corporală are un impact direct asupra sănătății coloanei vertebrale. Kilogramele în plus, în special cele din zona abdominală, cresc presiunea asupra spatelui și pot duce la dureri lombare cronice. O alimentație echilibrată și exercițiile fizice regulate te ajută să îți menții greutatea în limite sănătoase, ceea ce reduce semnificativ riscul apariției durerilor de spate. Poate părea simplu, dar fiecare kilogram în plus pe care îl poți evita e un beneficiu uriaș pentru coloana ta vertebrală.

Dormi în poziția potrivită

O poziție corectă în timpul somnului ajută la prevenirea durerilor de spate. Dormitul pe o parte, cu genunchii ușor îndoiți, este considerat benefic pentru coloana vertebrală. Dacă preferi să dormi pe spate, așază o pernă sub genunchi și una sub partea inferioară a spatelui pentru a menține coloana într-o poziție neutră. Evită să dormi pe burtă, deoarece această poziție poate forța spatele și gâtul.

Păstrează o postură corectă

O postură sănătoasă poate preveni durerile de spate, mai ales în timpul activităților zilnice. Încearcă să stai drept, cu umerii relaxați și spatele drept. Un exercițiu simplu este să stai cu spatele la un perete și să verifici dacă umerii, fesele și gambele ating peretele în mod natural. Dacă postura ta se modifică atunci când faci un pas în față, încearcă să corectezi și să-ți aduci aminte să stai drept pe parcursul zilei.

Ai grijă la cum stai pe scaun

O postură incorectă la birou poate duce rapid la dureri de spate. Optează pentru un scaun cu sprijin lombar și stai cu genunchii ușor mai sus decât nivelul șoldurilor. Înclină spătarul scaunului la aproximativ 110 grade și folosește o pernă sau un suport lombar pentru a menține curba naturală a spatelui. Dacă stai perioade lungi la birou, ridică-te la fiecare 20-30 de minute pentru a te întinde și a relaxa mușchii.

Fii atent la greutatea pe care o cari

În viața de zi cu zi, este important să eviți să cari greutăți mari într-un mod care poate afecta spatele. Când ridici un obiect greu, îndoaie genunchii și folosește forța picioarelor, nu a spatelui. Ține obiectul aproape de corp pentru a reduce presiunea asupra coloanei și evită să te răsucești în timp ce ridici. Dacă este posibil, încearcă să împingi în loc să tragi obiectele grele, deoarece aceasta pune mai puțină presiune pe spate.

Aceste practici simple pot contribui semnificativ la prevenirea durerilor de spate și la menținerea unei coloane vertebrale sănătoase. Integrând câteva dintre ele în rutina ta zilnică, poți reduce riscul de a dezvolta dureri de spate și îți poți îmbunătăți calitatea vieții.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Etichete: Dată publicare: 14-11-2024 13:31



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.