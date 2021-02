Lărgirea plajelor ar putea fi blocată de DNA după găsirea unor monede antice

Procurorii anti-corupție au cerut oprirea excavărilor pe litoral, după ce în larg au fost descoperite monede cu valoare arheologică.

DNA verifică, practic, în ce condiții s-au dat unele avize necesare pentru lărgirea plajelor. Cei implicați în proiect susțin că înainte să înceapă săpăturile, zona a fost scanată. Acum, se tem că lucrările făcute din bani europeni vor fi blocate.

La 12 km distanță în largul mării, în dreptul plajei Modern din Constanta, au fost găsite în nisipul proaspăt excavat monede antice. Zona a fost imediat restricționată și urmează să fie investigată cu ajutorul scafandrilor. Procurorii DNA nu au specificat deocamdată dacă cercetează o infracțiune de abuz în serviciu sau dare de mită.

Direcția Națională Anticorupție confirmă că a deschis un dosar de cercetare și a cerut suspendarea extragerii nisipului pe o suprafață de 4,2 kilometri pătrați. Hotărârea va rămâne în vigoare până în momentul în care specialiștii vor confirma dacă olandezii extrag sau nu nisip dintr-un sit arheologic.

Cornel Pavel, Statul Major al Forțelor Navale: „Lucrările pe fundul mării și navigația în raionul maritim respectiv sunt interzise."

Reprezentanții Apelor Române, cei care au contractat compania olandeză pentru lucrări, susțin că dacă restricțiile se prelungesc există riscul ca zona Constanta – Cazino – Portul Tomis să rămână fără plaje extinse până la finalizarea anchetei DNA.

Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt Administrația Națională Apele Romane: „Ar atrage costuri suplimentare pe care antreprenorul ni le poate revendica. Plus, există posibilitatea să primim chiar și sancțiuni din partea UE."

Managerul proiectului spunea anul trecut că nisipul nou vine dintr-o zonă autorizată în prealabil pentru excavări, iar unul dintre cercetătorii UNESCO implicați susține și el că zona respectivă a fost verificată cu roboți subacvatici.

Cătălin Dobrinescu, cercetător arheolog UNESCO: „Noi suntem doar specialiștii care constatăm la fața locului dacă respectivul perimetru are sau nu potențial arheologic. La momentul din 2017, noi nu am constatat niciun fel de element în zona respectivă. În perimetrele puse la dispoziție de către beneficiar nu am constatat niciun element de interes istoric sau arheologic."

Conform companiei olandeze, plajele din Năvodari și Mamaia au fost deja extinse cu aproape cinci kilometri din cei șapte propuși.