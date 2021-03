Povestea urâtă a unui cartier ”dezastru”, construit de stat. Apele ”bolnave” distrug rinichii oamenilor

Podcastul ”România, știi bine” a ajuns la episodul 33, în care Cristian Leonte a stat de vorbă cu Cosmin Savu și Rareș Năstase.

Reportajele lor din cartierul ANL îngropat în noroi, dar și despre minele părăsite din Maramureş, care otrăvesc apele şi pământul, au ridicat un val de reacții și comentarii.

Primul subiect discutat a fost cel al cartierului construit de statul român pentru tineri, ”Henri Coandă”, care, după aceea, s-a dovedit a fi o imagine a incompetenței administrative româneşti.

Au trecut 17 ani din momentul semnării iniţiale a contractului, străzile sunt în continuare impracticabile pe o bună parte din cartier, iluminat public stradal nu există, nu mai vorbim de canalizare, drumuri publice, gaz.

”Problema cu procurorii și polițiștii care nu își fac treaba. Acolo au existat dosare penale. Sunt dosare in rem de pe vremea lui Oprescu, in rem, adică nu au găsit făptașul nici în ziua de astăzi. Cum să nu găsești făptașul? Pentru că e clar, acolo s-a semnat, acolo există niște responsabilități.” - spune jurnalistul Cosmin Savu în podcastul ”România, știi bine”.

O altă dovadă a incompetenței administrative este problema ”apelor bolnave” din Maramureș, care poluează masiv, inclusiv în sud-vestul ţării, în judeţul Mehedinţi. Acolo, de ani de zile, o fostă mină de cărbuni încă împrăştie o boală necruţătoare, care distruge rinichii localnicilor.

”Este încă un exemplu, o dovadă din seria gunoiului ascuns sub preș. Eu îți spun sincer, am văzut niște fotografii, mi-a trimis cineva fotografii de acolo din zonă, nu mi-a venit să cred inițial că situația poate fi atât de gravă - vorbim de județul Maramureș. Ulterior am primit fotografii din multe părți, și din Harghita, și din Hunedoara, zona Certej, mine închise din care curg aceste ape acide de mină.” - spune jurnalistul Rareș Năstase, realizatorul reportajului ”România, te iubesc” despre ”apele roșii”.

Statul român a închis în grabă, rând pe rând, mine vechi, însă a ignorat total protecția mediului și, mai ales, a oamenilor!

O maladie fără leac seceră vieţile oamenilor de mai bine de patru decenii. Specialiştii o numesc oficial nefropatie endemică balcanică şi este, pe româneşte, e o boală căreia nimeni nu i-a dat de cap.

”Acum, și partea asta de îmbolnăvire este foarte subiectivă. Ai văzut în Mehedinți ce se întâmplă. Oamenii nici nu-și dau seama de multe ori. Ok, ajungi să ai probleme cu rinichii și într-o altă zonă a țării, dar oamenii nevând alternativă, de unde să-și ia apă din alte locuri beau de acolo în speranța că lor nu li se întâmplă. Chiar vorbeam cu cineva din comunele respective, domne, eu am stat aici de 20 de ani, dar nu se știe ce se întâmplă la 50-60 de ani, dacă îți pică rinichii atunci.” - mai spune Rareș Năstase.

