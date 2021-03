Podcast ”România, știi bine”, ep. 31. Ce nu s-a văzut la TV despre lumea interlopă din București

Podcastul ”România, știi bine” a ajuns la episodul 31. Cosmin Savu și echipa „România te iubesc” au făcut radiografia grupărilor interlope care au împânzit Capitala, începând de la origini.

Este momentul imediat de după Revoluția din 1989, care le-a permis ascensiunea, întinsă deja până acum pe două generații.

Sunt deci de grupări interlope în București și Ilfov care ăși dispută, de multe ori sângeros, teritoriul unde se defășoară afaceri ilegale, precum prostituție ori trafic de droguri.

Profiturile sunt uriașe și infractorii au nevoie de modalități prin care să-și albească banii, de aceea mulți dintre foștii interlopi sunt acum investitori de succes în afaceri.

Cosmin Savu a dezvăluit într-o discuție cu jurnalistul Cristian Leonte ce nu s-a văzut în ediția emisiunii „România te iubesc”, din 14 martie 2021, episoadele dedicate ascensiunii lumii interlope în Capitală.

Mai ales, de ce a vrut să arate publicului acest lucru, pentru că multă lume spune că nu se intersectează cu această ”lume paralelă”.

Cristian Leonte: De ce ai ales acest subiect?

Cosmin Savu: „E un subiect care mă macină demult timp, de-a lungul timpului noi primim știri despre evenimente izolate sau nu, care implică clanurile, grupările astea infracționale organizate din București și Ilfov, pentru că în materialul acesta m-am focusat pe București și Ilfov, pentru că și în țară e marfă destulă, dar eu documentând aici am pus vreo 36 de grupări pe hârtie și mi-am dat seama că e imens, o să fie o muncă de documentare foarte mare și am ales să selectez, și de aia am făcut primul episod istoric, pentru ca lumea să înțeleagă cum s-au structurat aceste grupări, cine sunt ele, de unde au apărut, cum s-au dezvoltat. Ceea ce nu-și dă lumea seama este impactul social, spune că e o lume paralelă, noi n-avem treabă cu traficul de droguri, prostituție... Ei ne lovesc, pentru că banii ăia intră în economie, distorsionează economia, un exemplu cât se poate de simplu: în imobiliare, oamenii ăștia își albesc banii, pentru că e un mod destul de ușor, și finanțează piața...”

Cristian Leonte: Adică finanțează construcții de blocuri, construcții de cartiere...

Cosmin Savu: „Exact, sunt cei mai mari dezvoltatori imobiliari ai Bucureștiului, dacă te uiți de jur împrejur în localitățile din Ilfov sau chiar în sectoare ale Bucureștiului sunt dezvoltatori care la un moment dat au fost implicați în scandaluri penale, clanuri, grupări de genul ăsta. Doi, impactul social, sunt modele pentru o anume pătură slab educată, pentru că se uită și văd că ei pot să facă bani ușor, nu sunt prinși de Poliție, nu sunt pedepsiți, duc o viață luxoasă, sunt cu lăutarii după ei, cu mașini scumpe , ceasuri, haine... și atunci impactul social e foarte puternic.”

Cristian Leonte: Da, e un model dominant în comunități vulnerabile, comunități sărace în care oamenii de multe ori nu au altă șansă, cel puțin pe termen scurt să iasă din sărăcie, sunt comunități în care familii numeroase au un singur părinte, dacă îl au și p-ăla, dintre frați, cei mari nu se descurcă așa bine, școala la ei nu merge așa bine... 40% din elevii din zonele defavorizate nu au avut posibilitatea să facă școală online și au pierdut 24 de săptămâni de școală, deci cei care au vrut să facă școală online nu au putut, închipuie-ți cei care nu au nici un interes să meargă la școală, pentru că modelul lor este altul...

Cosmin Savu: „Copiii ăștia sunt cei mai expuși. Sunt clanuri care sunt deja la a doua, a treia generație, e un exemplu pe care o să-l dau în următorul material, gruparea Giulești, acum este destructurată de poliție, spărgători de bănci, tâlhari, ei își perpetuează modelul ăsta pentru că nu au acces la educație, lor li se pare că e mai ușor să fure, să tâlhărească decât să muncească, să-și găsească o meserie care poate să fie bine plătită, de fapt. E greu. Și mai mult decât atât, eu ducându-mă în poveste, vorbind despre Carani, despre Duduieni, despre Vancică, m-am dus la țară să văd de unde au venit, sunt comunități foarte sărace, în Ialomița, în Ilfov...ei au fost împinși de sărăcie în București. Sunt și cazuri și eu o să vorbesc la un moment dat despre o altă grupare, Chira, care și-au dat copii la școli, sunt deja la o doua generație, au realizat că trebuie să facă facultăți.

(...)

Trebuie să recunoaștem că modelul ăsta a fost perpetuat și de mass-media, gangsteresc, filmele americane italienești, sunt modelele astea românești, pentru că dacă te uiți și vezi „laifurile”, cum spun ei, pe Facebook, pe rețelele sociale, o să vezi că au sute de mii de urmăritori, deci oamenii ăștia se uită la ei ca la niște haiduci moderni care sfidează autoritățile, care reușesc să ducă o viață de lux....”

Cristian Leonte: Unde-i greșeala, Cosmin, e o discuție care poate doar să înceapă cu întrebarea asta...

Cosmin Savu: „Greșeala e la rădăcină, greșeala e în momentul 90, momentele alea în care societate a fost construită prost, dacă temeliile au fost prost puse, e ca o casă, dacă societate a fost construită prost, nu are cum să nu aibă igrasie, nu are cum să nu aibă probleme...În anii ăia s-a schimbat scara valorilor, banul a devenit prioritar și asta în defavoarea relațiilor sociale, asta pentru că vorbim de oameni care aveau dosare penale, aveau caziere și înainte de 1989, e foarte interesantă povestea, unii dintre ei erau „ciripitori” la Poliție, erau informatori pentru că erau tâlhari mici, hoți de buzunare și atunci erau tolerați de poliție ca să de informații, nu știu, despre străini, prostituția exista și pe vremea lui Ceaușescu și erau cumva într-o relație cu Miliția. După 90 ei având bani, putere...miliția a crezut că poate să îi controleze, s-a schimbat, la un moment dat noii polițiști au devenit ei prizonierii acestor personaje care îi împrumutau cu bani, pentru că și polițiștilor poate le-a plăcut viața scumpă, unora dintre ei, și atunci au devenit dependenți, cămătărie, prostituție, jocuri de noroc, și a fost un lanț care brusc s-a întors, oamenii ăștia au devenit dependenți de clanurile astea..”

Cristian Leonte: Unde este strategia care să oprească fenomenul?

Cosmin Savu: „Există o strategie națională, în dezbatere, care zace. Domnul președinte ne spune că privește cu îngrijorare acest fenomen al clanurilor interlope. Cred că nu e deajuns doar îngrijorarea, sau să stăm cu ochii pe ei, cert e că e nevoie de ceva mai mult, fenomenele astea macină societatea.”

