România, te iubesc! Emisiunea integrală din 25 octombrie 2026
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 25 octombrie 2026
Sursa: ProTV
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 25 octombrie 2026
Sursa: ProTV
În fiecare an, zeci de mii de români dau zgomotul orașului pe liniștea satului. Își fac buletin în mediul rural și readuc la viață case vechi și tradiții.
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 18 octombrie 2026.
Satul, o nouă viață. Vorbim despre oameni care au dat zgomotul orașului pentru liniștea satului. Putem vorbi de un fenomen: în fiecare an, zeci de mii de familii aleg să își facă buletin în rural.
Fostul vicepremier Oana Gheorghiu afirmă că PSD una a scris în Programul de guvernare referitor la buget, alta afirmă în spaţiul public.
Angajații Volkswagen, cel mai mare producător auto și una dintre companiile vitale ale Europei, amenință cu greva, dacă managementul nu revine la decizia de anulare a acordurilor salariale. Volkswagen are peste 660.000 de angajați la nivel mondial.