România, te iubesc! Emisiunea integrală din 25 octombrie 2026

Romania, te iubesc!
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România, te iubesc! Emisiunea integrală din 25 octombrie 2026

autor
Cristian Anton
„Satul, o nouă viață”, duminică, la „România, te iubesc!”. Poveștile românilor care au renunțat la oraș pentru liniștea de la țară

Sursa: ProTV

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„Satul, o nouă viață”, duminică, la „România, te iubesc!”. Poveștile românilor care au renunțat la oraș pentru liniștea de la țară

În fiecare an, zeci de mii de români dau zgomotul orașului pe liniștea satului. Își fac buletin în mediul rural și readuc la viață case vechi și tradiții.

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