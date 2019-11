Bolnavi psihiatrici închiși pe viață. Pacienți transformați în cobai, în studii neautorizate

TRATAMENT FĂRĂ SCĂPARE II. Pacienți vulnerabili cu afecțiuni psihiatrice introduși într-un studiu clinic. E descoperirea făcută de noul director al Spitalului de Psihiatrie Brașov, care a cerut o anchetă care să confirme dacă pacienții erau sau nu cobai.

Tot el a aflat că asistentul-șef le lua banii din pensii, moșteniri sau alte venituri și a calculat un prejudiciu de 500.000 euro pentru ultimii trei ani.

Acesta e coșmarul din care a reușit să scape Felicia, o pacientă internată acolo de familie, care însă n-a mai putut să o viziteze. Norocul ei a fost că o tânără venită în vizită și-a pus în gând să o salveze.

În secția exterioară a Spitalul de Psihiatrie din Brașov sunt 140 de pacienți. Aici e punctul final al celor cu multiple internări. Ajunși la Vulcan, puțini mai pleacă acasă.

Felicia avea 20 de ani când a avut prima cădere psihică. Terminase liceul și voia să dea la Facultate la Limbi Străine. Pentru că a eșuat, a făcut o depresie. Din acel moment, vizitele la psihiatru au devenit o rutină. În urmă cu cinci ani, medicii au internat-o la Vulcan cu acordul familiei.

Felicia Pașcu, pacientă: “Îi vedeam pe cei din jurul meu în ultimul hal și realizam că nu trebuie să fiu acolo. Era foarte rău, mâncarea proastă, nu era căldură. Nu mă înțelegeam cu pacienții, fiecare era dus cu problema lui și în salon eu trebuia să fiu bună cu toți.”

Părea singura normală într-un imens ocean de nefiresc. Era conștientă că duce cu ea un diagnostic psihiatric și înțelegea că nu mai are cum să scape. Trăia un coșmar din care visa să scape. Se ruga zilic și cerea să ajute la bucătărie ca să treacă timpul.

Felicia Pașcu, pacientă: „Mă simțeam ca la închisoare, numai garduri, și la poartă era mereu paznic. Era aceeași imagine, aceeași rutină zilnică, dar am încercat să lupt cu mine pentru că Dumnezeu te ajută.”

Într-o zi, la spital au venit în vizită câțiva oameni de la o fundație care ajută copiii abandonați. ONG-ul era condus de Cati Ross, o tânără implicată în problemele copiilor vulnerabili. Primiseră multe dulciuri la fundație și voia să-i învețe pe copii să dăruiască mai departe. Așa au ajuns în secția de psihiatrie.

Cati Ross, președinte Asociația Elitera: „Ce m-a făcut să lupt, m-am gândit că puteam să fiu eu în locul ei, cumva să am greutăți în viață și să ajung într-o situație asemănătoare.”

Timp de cinci ani s-a chinuit să o scoată, dar medicul curant se împotrivea, deși nu crease niciodată probleme.

Cati Ross, președinte Asociația Elitera: „Am vrut să mă asigur că am toate informațiile și am fost să caut familia, am vorbit cu vecinii și m-am informat. Am vrut să știu dacă am dreptate și că ea nu trebuie să fie acolo. Oamenii plângeau când realizau că nu ar trebui să fie acolo.”

Într-un final, a găsit o portiță în legislație. Dacă un membru al familiei era de acord să semneze, Cati o putea scoate din spital. Cel care a dat semnătura salvatoare a fost fratele Feliciei.

La scurt timp, Felicia s-a angajat la un restaurant și a început să se gospodărească singură. Ia în continuare tratament că să țină problemele sub control, dar de doi ani e liberă. Cati și Felicia visează să pornească acum un program în Asociația Eltera prin care oameni aflați în situația ei să fie ajutați.

Felicia a lăsat în urmă mulți prieteni care ar putea să iasă. Conducerea secției spune că 30% ar putea fi externați, dacă cineva și-ar da semnătura că au grijă să-și ia tratamentul.

În urmă cu câteva luni, noul director a cerut o anchetă în spital după ce a descoperit că veniturile pacienților din pensii, indemnizații de handicap sau moșteniri nu erau trecute în nicio evidență.

Florin Bîgiu, manager Spitalul de Neuropsihiatrie Brașov: „Am descoperit că pe ultimii 5 ani n-are nicio evidență, că încasează veniturile pacienților. DIICOT cercetează faptul că el se folosea de banii pacienților. Suma pe care am calcultat-o este de jumătate de milion de euro pe 3 ani. Fiecare are pensie de handicap, au pensii de drept, moșteniri.”

Pacienții nu știau câți bani aveau, iar sumele cheltuite pentru ei lunar erau foarte mici. Medicii ne-au dat voie să vorbim cu o pacientă care are discernământ și care poate vorbi despre ce s-a întâmplat.

Florin Bîgiu, manager Spitalul de Neuropsihiatrie Brașov: “Când am venit eu aici, pacienții nu aveau nimic. Am descoperit ultima listă de cumpărături. Suma era de 50 de lei pe săptămână, adică 200 lei pe luna. Pensia minimă e de 350 de lei.”

După ce a pus ordine în evidente și a cerut tabele cu cheltuirea banilor, a constatat că lunar se strânge un excendent de 70.000 de lei, iar asta i-a dovedit o dată în plus că veniturile bolnavilor erau sustrase. A trimis la DIICOT toate documentele și declarațiile pacienților care povesteau unde se duceau banii lor și așteaptă finalizarea anchetei. Asistentul incriminat a refuzat să ofere un punct de vedere privind acuzațiile care i se aduc.

Dar asta nu e singura neregulă. Studiind documentele spitalului, directorul Florin Bîgiu, la rândul lui medic, a descoperit un studiu clinic făcut pe pacienții de la Vulcan, deși nu era autorizat de Agenția Națională a Medicamentului ,care dăduse aviz pentru alte secții din oraș. Din cercetările făcute a descoperit că există cel puțin un pacient inclus în studiu, fără să-și fi dat consimțământul.

Studiul a fost făcut pe un medicament folosit în tratamentul bolilor interne și se dorea răspunsul la întrebarea dacă poate aduce îmbunătățiri la pacienții cu probleme psihice.

Când i-a cerut doctoriței lista cu pacienții incluși în studiu s-a lovit de un refuz. De aceea, a cerut o anchetă internă și a sesizat Avocatul Poporului. În funcție de rezultatele anchetei din spital va sesiza și alte instituții, pentru că acesta nu e singurul studiu derulat în secția de la Vulcan.

Doctorița Carmen Iordache neagă acuzațiile și spune că e acoperită de documente pe care le va furniza doar anchetatorilor. Din documentele furnizate de spital reiese că ANM a aprobat studiul doar în secția din Brașov nu și la Vulcan. Doctorița spune că refuză să arate documentele conducerii pentru că doar organele de cercetare penală pot face verificări.