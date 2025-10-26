Aeroportul Internațional Craiova, blocat de birocrație. Cum a ajuns un proiect european să depindă acum de banii statului

Mergem la Craiova să vedem cel mai mare proiect de aeroport nou, peste un milion de metri pătrați desfășurați.

Cel mai mare proiect de infrastructură aero este la Craiova. Aeroportul care ar fi trebuit finalizat în decembrie 2023, tot pe fonduri europene – bani din bugetul european – din păcate nu a fost terminat nici până astăzi. A fost nevoie de o suplimentare de la bugetul de rezervă al Guvernului, de 250 de milioane de lei, și probabil că va fi dat în folosință la sfârșitul acestui an. Un proiect care a început pe hârtie cu 98 de milioane de euro și va fi finalizat cu 116 milioane de euro.

Pierderi și incompetență și la Dolj. Extinderea Aeroportului Internațional Craiova a fost afectată de întârzieri și de gestionarea defectuoasă a masterplanului de transport.

Cosmin Vasile, președinte Consiliul Județean Dolj: „Masterplanul a fost adoptat în septembrie, dacă nu mă înșel, 2016. După aceea s-au tot dus termenele, pentru că s-a ajuns ca în 2021, noiembrie-decembrie, să fie semnat contractul de finanțare. Problema e că s-a început un proiect care ar fi trebuit să fie terminat cu un an înainte. Da, ciclul financiar.”

Investiția a fost folosită ca subiect de promovare electorală în zonă, în ciuda problemelor financiare și administrative. Directorul aeroportului din Dolj este cumnatul primăriței din Craiova și fratele viitorului secretar general al PSD. Sorin Manda, director Aeroportul Internațional Craiova: Am depus studiul de fezabilitate, gândit așa cum era în masterplan, la 4 milioane de pasageri. În 2020 se termina exercițiul financiar european. Și atunci, în 14 decembrie, dacă nu greșesc, cu 17 zile înainte să se închidă exercițiul financiar, s-a lansat ghidul. Reporter: De finanțare, cam cum ar trebui să scriem proiectele? Ce ar trebui să aibă? Sorin Manda: Mă întrebați pentru că nu știu. Nu s-a dorit, nu s-a pus. Adică 4 ani de zile, din momentul în care s-a făcut masterplanul până s-a făcut ghidul. Sunt 4 ani de zile pierduți de întreaga Românie. Cosmin Vasile, președinte Consiliul Județean Dolj: Dacă s-ar fi demarat în 2014, probabil că am fi făcut tot ce e posibil. Am fi zis că s-a făcut. Reporter: De ce a fost aprobat masterplanul? Cosmin Vasile, președinte Consiliul Județean Dolj: Cu alte costuri, pentru că între timp a venit pandemia, o criză energetică, o inflație galopantă. A fost și o ordonanță aprobată de Guvern prin care s-a permis ajustarea prețurilor, pentru că, într-adevăr, au existat trei factori care au dus la o explozie de prețuri. Timpul nu a fost în favoarea Craiovei. Din acest punct de vedere, consorțiul trebuia să finalizeze proiectul în 2024, spre mijlocul anului. Suntem în 2025, la sfârșitul anului. Directorul spune că va fi terminat anul acesta. În prezent, Guvernul acoperă deficitul de 50 de milioane de euro din bugetul public, pentru a evita returnarea fondurilor europene. Sorin Manda, director Aeroportul Internațional Craiova: „Păi nu știu ce înseamnă că trebuie să finalizăm. Adică toată lumea a știut că din aprilie 2022 până în decembrie 2023 sunt mai mult de 20 de luni. Se știa că se va depăși termenul”. Proiectul de la Craiova pare supradimensionat, un mamut care riscă să stea gol și ineficient. Sorin Manda: „Nu pare un proiect supradimensionat absolut deloc. A fost proiectat pentru 1,97 – aproape 2 milioane de pasageri. Nu pare deloc un proiect care să fie supradimensionat. De ce? Pentru că tema de proiectare a fost pentru 25 de ani – 2021 cum va arăta în 2046. Noi, conform proiecțiilor, anul acesta ar trebui să avem vreo 520.000 de pasageri și o să facem aproape 600.000.” În ciuda creșterilor semnificative, este greu de crezut că vreodată aeroportul din Oltenia va atinge ținta de 2 milioane de călători pe an. Evaluări nerealiste, analize cost-beneficiu greșite. Astăzi, Ministerul Transporturilor, condus de pesedistul Claudiu Șerban, nu vrea să comenteze întârzierile, dar nici masterplanul de transport actualizat, în care aeroporturile trebuie integrate. Nu doar la Dolj sau în nordul țării a fost nevoie de bani din fondul de rezervă, ci și la Aeroportul Târgu Mureș, unde, la presiunile UDMR, s-au mai dat 150 de milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor.

