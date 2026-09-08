România și Ucraina au furnizat împreună aproximativ 73% din cantitatea importată.

În calitate de furnizor central de energie electrică și în baza obligației de serviciu public, Energocom a cumpărat în august 297.420 MWh de energie, la un preț mediu de 156,8 euro/MWh. Cantitatea provine atât din surse interne, cât și din importuri, transmite news.ro.

Din totalul energiei electrice achiziționate, producția locală a avut o pondere de 21,64%.

„Energia electrică produsă local a acoperit 21,64% din volumul total achiziționat în luna august. Din această cantitate, aproximativ 20,3% a fost asigurată de parcurile şi centralele de energie regenerabilă, iar 1,35% de CET-Nord şi Termoelectrica. Restul necesarului a fost acoperit prin importuri, care au reprezentat 78,36% din volumul total achiziţionat", arată, marţi, compania, într-o postare pe Facebook.

Cea mai mare parte a energiei cumpărate din afara țării a provenit în baza unor contracte bilaterale. Potrivit Energocom, acestea au reprezentat 72,47% din cantitatea importată și au fost încheiate cu furnizori și producători din România și Ucraina.

O altă parte, de 5,89%, a fost achiziționată de pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), prin intermediul platformelor OPCOM și Bursa Română de Mărfuri (BRM).

Prețul mediu ponderat de achiziție s-a ridicat la 156,80 euro/MWh. Energocom precizează că în acest preț nu sunt incluse taxele și costurile aferente transportului, rezervării de capacitate și altor cheltuieli logistice.

Modul în care compania își realizează achizițiile s-a schimbat începând cu 1 iulie 2026, când au intrat în aplicare noile reguli ale pieței energiei electrice. Furnizorii care au obligații de serviciu public cumpără energia prin mecanisme concurențiale, între care Piața organizată a contractelor bilaterale, Piața pentru Ziua Următoare și Piața Intrazilnică.

„Astfel, în noile condiţii de piaţă, S.A. Energocom achiziţionează puţină energie produsă în orele de zi şi este axată pe procurarea energiei în orele de vârf 07:00-11:00 şi 18:00-23:00, ceea ce influenţează preţul mediu ponderat de cumpărare a energiei", susțin oficialii companiei.

Parteneriatul cu Nuclearelectrica

În comunicarea privind achizițiile din august, Energocom face referire și la parteneriatul cu Nuclearelectrica. Cele două companii au semnat, în 2023, un Memorandum de Înțelegere destinat asigurării rezilienței energetice și sprijinului reciproc, inclusiv între România și Republica Moldova.

La începutul lunii august, Nuclearelectrica a anunțat că, beneficiind de sprijinul Energocom, cumpără energie electrică din Ucraina.

Cantitatea urma să fie folosită pentru acoperirea deficitului apărut ca urmare a opririi Unității 1 a CNE Cernavodă, astfel încât efectele acestei situații asupra pieței românești de energie să fie reduse.

Ulterior, activitatea a fost oprită și la cel de-al doilea reactor.