"ANRE anunţă înregistrarea, în Registrul naţional al comunităţilor de energie, a primei Comunităţi de Energie din Surse Regenerabile (CESR), Asociaţia Comunitatea Portului, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANRE nr. 50/2026", se arată într-o postare pe Facebook a Autorităţii, relatează Agerpres.

ANRE reaminteşte, totodată, de recenta înregistrare în Registrul naţional al comunităţilor de energie şi a primei Comunităţi de Energie a Cetăţenilor (CEC), Societatea Cooperativa Energetică Micăsasa Coop din judeţul Sibiu.

Înregistrarea celor două comunităţi marchează operaţionalizarea efectivă a RNCE şi reprezintă un pas important în dezvoltarea, la nivel naţional, a acestui nou model de participare activă a cetăţenilor şi a actorilor locali la piaţa de energie.

ANRE încurajează cetăţenii şi entităţile eligibile interesate să dezvolte şi să înregistreze comunităţi de energie, contribuind astfel la creşterea participării active a consumatorilor şi la dezvoltarea producţiei locale de energie.

Registrul Naţional al Comunităţilor de Energie este un instrument administrat de ANRE creat pentru a înregistra şi operaţionaliza comunităţile de energie din România. RNCE oferă cadrul formal pentru ca cetăţenii, IMM-urile şi autorităţile locale să producă, să consume, să stocheze şi să vândă energie regenerabilă la nivel local.