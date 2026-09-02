Momentan, este vorba despre cantități mici, dar pe măsură ce mai mulți consumatori industriali participă la această piață, am putea vedea și o scădere a presiunii asupra prețurilor. Pe de altă parte, sistemul energetic național funcționează încă în condiții de stres. Prognozele arată că centrala de la Cernavodă nu poate fi deschisă în următoarea perioadă.

În loc ca Transelectrica să ceară producătorilor o creștere a producției de energie pentru a echilibra sistemul, așa cum se întâmplă de obicei, de această dată a intrat pe această piață un consumator. Și-a redus consumul cu 3 MW o jumătate de oră și a fost remunerat pentru asta.

Rolul Transelectrica este să se asigure în permanență că producția și consumul sunt egale, iar frecvența e menținută în rețea.

Mihnea Cătuți, expert energie, EPG: „Acum vorbim de firme din zona de servicii, dar bineînțeles că impactul ar fi mai mare dacă mai mulți consumatori industriali mari ar intra într-un astfel de mecanism. Nu toți își permit, de exemplu un producător de aluminiu, nu își poate sista complet producția fără să dăuneze echipamentelor pe care le folosește în producția industrială. Alții au diferite instalații care pot fi oprite sau pornite.”

În alte țări se ajunge la reducerea consumului cu sute sau chiar mii de MW. În felul acesta, scad emisiile de dioxid de carbon, iar costurile pentru echilibrare ar putea fi mai mici. Indirect, și presiunea asupra prețului energiei.

Pe de altă parte, sistemul energetic național funcționează și acum cu dificultate.

Producția este mai mică de când centrala de la Cernavodă a fost oprită, din cauza debitului redus al Dunării.

Corespondent PROTV: „Deși momentan debitul la intrarea în țară a crescut ușor la 1550 metri cubi pe secundă, ca efect al precipitațiilor din Austria, nivelul la Cernavodă este încă redus. În prezent, nivelul este cu 17 centimetri mai mic decât era când s-a închis Reactorul 2. Iar prognoza pentru următoarele zile nu arată îmbunătățiri. De altfel, oficialii din Energie spun că în următoarele 10 zile, cel puțin, Centrala de la Cernavodă va rămâne închisă.”

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei: „E nevoie de o creștere susținută și continuă a nivelului apei, nu e suficient să crească o zi-două și apoi să scadă, nu are rost să se deschidă, ca apoi să se închidă, așa cum securitatea echipamentelor, a pompelor de răcire, sunt niște standarde foarte stricte.”

Până la redeschiderea centralei, importăm mai mult după apusul soarelui, atunci când consumul este mai mare, iar producția scade. Din fericire, ajută mai nou și energia stocată în baterii, din ce în ce mai prezente în sistem.