O analiză Reuters, bazată pe documente oficiale și registre de proprietate din Rusia și Ucraina, arată amploarea preluărilor de afaceri din regiune după invazia declanșată în februarie 2022.

Numai în regiunea Zaporijia, autoritățile instalate de Moscova au identificat peste 7.000 de proprietăți rezidențiale și comerciale pe care le-au declarat „fără proprietar”. Printre acestea se numără 521 de hoteluri și stațiuni.

Cel puțin 77 dintre aceste unități turistice au ajuns deja sub controlul unor companii rusești, inclusiv 20 de entități de stat. Reuters nu a putut stabili ce s-a întâmplat cu toate proprietățile vizate.

Unul dintre hotelurile confiscate a fost construit de omul de afaceri ucrainean Denys Katyukha în localitatea Kyrylivka, pe litoralul Mării Azov. Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, a fugit în Germania după invazia rusă și a aflat că hotelul și apartamentul său din apropiere de Melitopol fuseseră preluate de autoritățile de ocupație.

Katyukha a decis să dea Rusia în judecată într-o instanță civilă ucraineană, deși știa că Moscova nu recunoaște jurisdicția acesteia și că șansele de a recupera efectiv banii sunt foarte mici. După aproape un an de procese, instanța i-a acordat despăgubiri de 5,1 milioane de dolari.

„Deocamdată, eu sunt victima – un Don Quijote care se luptă cu morile de vânt”, a declarat omul de afaceri.

Cum justifică Rusia confiscarea proprietăților ucrainene

Preluarea hotelurilor și a altor afaceri face parte dintr-un proces mai amplu prin care Moscova încearcă să își consolideze controlul asupra teritoriilor ocupate și să le integreze în sistemul economic rusesc.

Karolina Hird, cercetătoare în domeniul securității naționale la Institutul pentru Studiul Războiului din Washington, spune că astfel de confiscări permit Rusiei atât să își întărească prezența în regiunile ocupate, cât și să obțină venituri care pot susține efortul de război.

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei susține că Rusia a introdus legi restrictive privind proprietatea în teritoriile ocupate, pentru a crea o aparență de legalitate în jurul confiscărilor. Potrivit diplomației ucrainene, proprietarii riscă să își piardă bunurile dacă nu acceptă să devină cetățeni ruși și să își înregistreze proprietățile conform legislației Moscovei.

Întrebat despre aceste preluări, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că proprietarilor li s-a oferit posibilitatea de a-și reînregistra bunurile în baza legislației ruse. Cele care nu au fost înregistrate astfel au fost declarate „fără proprietar”.