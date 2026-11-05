"Aceste afirmaţii sunt absurde. Ca întotdeauna, ele nu sunt susţinute de niciun argument sau dovadă. Din păcate, aceste acuzaţii nefondate privind implicarea ţării noastre devin o tendinţă persistentă în ţările europene", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, în cadrul briefingului său zilnic de presă, susţinut telefonic, potrivit Agerpres.

În ultimele săptămâni, supermarketuri din diverse ţări europene au raportat atacuri cibernetice asupra sistemelor lor de refrigerare, ceea ce a dus la decongelarea unor importante cantităţi de alimente. În unele cazuri, magazinele au fost nevoite să retragă de la vânzare produsele afectate.

Aceste incidente au avut loc în Germania, Belgia, Estonia, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Regatul Unit, România, Olanda şi Suedia.

În plus, lunea trecută, un atac cibernetic a afectat unităţile de refrigerare din trei centre franceze de colectare a sângelui, incident care a provocat o creştere bruscă a temperaturii în echipamentele utilizate pentru stocarea eşantioanelor donate. Totuşi, sănătatea publică nu a fost afectată, întrucât sistemele de alertă au funcţionat corespunzător, a precizat miercuri Ministerul Sănătăţii francez.

În prezent, nu se ştie cine se află în spatele acestor atacuri, deşi mai mulţi experţi în securitate cibernetică le-au pus pe seama Rusiei, iar unele instituţii de presă europene au speculat că ar putea fi implicate grupări ruseşti de hackeri.

Autorităţile europene nu au explicat încă public modul în care atacatorii au obţinut acces, iar oficialii nu au indicat nicio persoană sau ţară anume drept responsabilă.