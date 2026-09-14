Unul dintre ei, un tânăr de 20 de ani, a ajuns la spital cu arsuri. A fost salvat din casa în flăcări în ultima clipă. Alții au suferit atacuri de panică. 9 oameni, inclusiv copii, au rămas acum fără adăpost.

Când au izbucnit flăcările, în casă erau o femeie, cei doi copii ai săi și un tânăr de 20 de ani, imobilizat la pat. Mama a reușit să iasă din locuință, împreună cu bebelușul ei de 5 luni și fetița de 3 ani. Ceilalți membri ai familiei au sărit apoi în ajutorul tânărului, care a rămas înăuntru.

Frate: „Au intrat prin foc, nu a mai știut să iasă, nu au mai văzut nimica, fumul a fost foarte puternic și un unchi a auzit o strigătură, câteva secunde dacă stătea, se nădușea de fum. L-a căutat pe pipăite și, într-un final, a ieșit afară el cu copilul cu handicap, pe fratele nostru. În două-trei minute, casa era în flăcări”.

Vecină: „Patru inși prin foc au intrat și l-au scos pe copilul ăla bolnav. A fost foc foarte mare. Nu am putut să facem nimica nici cu găleți, nici cu furtun, nimic. Ne-a fost frică, ne-am gândit că o să rămână înăuntru, că fumul a fost foarte periculos”.

Tânărul s-a ales cu arsuri de gradul 2 și a fost transportat la spitalul din Reghin. Între timp, pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului, iar misiunea lor a durat ore bune. Chiar și așa, casa a fost complet distrusă de foc.

Până reușesc să se mute într-o altă locuință, membrii familiei stau la rude și la vecini.